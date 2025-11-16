Metro de la 80 se acerca al 50%: lo último será el riel

La ejecución del Metro Ligero de la 80 está llegando a mitad de camino. Según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el porcentaje de avance general del proyecto sobrepasó el 42%.
A pesar de la incertidumbre financiera que afectó a la obra a comienzos de este año, tanto la Alcaldía como el Metro señalaron que los trabajos van de acuerdo al cronograma.
El gerente del Metro, Tomás Elejalde Escobar, acotó que si bien el proyecto aún no tiene estaciones o vías férreas a la vista, el 42% de avance proviene de un cálculo de los ocho contratos que lo componen y abarcan la fabricación de trenes, rieles, sistemas electromecánicos, entre otros.
El funcionario explicó que la fase en la que ahora se enfoca la obra son sobre todo los trabajos subterráneos y las cimentaciones, siendo entonces la construcción de las estaciones y la vía lo último que se verá.