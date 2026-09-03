Avianca no quiso llevar a Petro a México: los chicharrones de estar en la lista Clinton

Apenas hace un mes Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño y ya empieza a ‘pasar penas’ por su inclusión en la Lista Clinton, sobre todo cuando tiene que salir del país. El pasado 30 de agosto, el expresidente tenía previsto viajar a México en un vuelo de Avianca, pero fue notificado de que la aerolínea no podía llevarlo. A última hora, tuvo que buscar otra opción para poder salir del país, hasta que Aeroméxico aceptó transportarlo, pese a las posibles represalias del Gobierno de Estados Unidos.
El episodio fue revelado por el propio Petro durante una conversación con el expresidente de Ecuador Rafael Correa. Según contó, la aerolínea colombiana decidió no transportarlo después de que su nombre apareciera en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
“Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos; esas son las consecuencias de esas medidas unilaterales de Estados Unidos”, contó Correa. Petro agregó: “No quisieron”.