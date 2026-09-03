Tribunal suspendió convenios del modelo de pasaportes impulsado por Petro, ¿afecta el servicio?

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de dos de los principales convenios que soportan el nuevo modelo de expedición de pasaportes promovido por el gobierno de Gustavo Petro. La decisión se adoptó dentro de una acción popular presentada por el ciudadano Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia. Se trata de una determinación que pone una medida cautelar que recae sobre el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, así como sobre los contratos o acuerdos derivados de estos instrumentos. Sin embargo, el tribunal dejó claro que la decisión no afecta el convenio suscrito con la Imprenta Nacional Casa da Moneda de Portugal ni constituye un pronunciamiento sobre la legalidad de dicho acuerdo. Por lo tanto, no se puede suspender la expedición de pasaportes tras esta medida. Para saber más: Exsecretario de Cancillería se declaró inocente por entramado de pasaportes y supuesto enriquecimiento ilícito

Dudas sobre la implementación

En su análisis, la corporación encontró indicios que generan incertidumbre sobre la ejecución del nuevo modelo. Entre los elementos mencionados figuran cambios e incumplimientos en los cronogramas, información institucional contradictoria, falta de soportes verificables sobre infraestructura y personal, además de cuestionamientos relacionados con la disponibilidad presupuestal. Según el tribunal, estos factores reflejan deficiencias en la planeación del proyecto y dificultan establecer con claridad el grado real de avance de la iniciativa. A juicio de la corporación, la situación genera riesgos que justifican la adopción de medidas preventivas mientras se resuelve el fondo del proceso.

Riesgo para el servicio y los recursos públicos

En particular, la providencia advierte que la incertidumbre detectada podría comprometer el suministro de las libretas de pasaporte y afectar la continuidad del servicio para los ciudadanos. Asimismo, señala posibles riesgos para el patrimonio público debido al uso de recursos estatales en un esquema cuya ejecución aún presenta interrogantes. Lea también: Exclusivo | Petro mintió: los pasaportes nuevos no se imprimen en Colombia sino en Portugal El tribunal precisó que, en esta etapa procesal, no está definiendo la validez de los contratos involucrados, sino evaluando si existen elementos suficientes para adoptar medidas de protección sobre los derechos e intereses colectivos. Frente a los argumentos de las entidades demandadas, que advertían sobre una posible interrupción del servicio, la corporación enfatizó que la suspensión de los convenios no implica detener la expedición de pasaportes. Por el contrario, ordenó a las entidades involucradas adoptar todas las acciones administrativas, contractuales y operativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones a los usuarios mientras avanza el proceso. Amplíe la noticia: Justicia mantiene en firme el pago de $1.3 billones a Portugal por contrato de pasaportes

Además de la suspensión provisional, el tribunal ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fondo Rotatorio de la Cancillería, a la Imprenta Nacional de Colombia y a Casa de la Moneda de Portugal presentar un informe conjunto en un plazo de 20 días hábiles. El documento deberá detallar las actividades ejecutadas, los avances alcanzados, los compromisos cumplidos, el cronograma actualizado y los soportes que permitan verificar el estado de implementación del modelo.

También se solicitó información completa sobre la cadena de producción de las libretas, incluyendo los lugares donde se fabrican y personalizan los documentos, así como la identificación de las entidades, contratistas o terceros que participan en el proceso. Desde antes de la implementación de la medida, este modelo de pasaporte ya había sido cuestionado por la manera en que entró en vigencia. Es más, hace unos meses, hubo demoras en la expedición del documento que generaron reclamos al sistema. Vale la pena señalar que la decisión no cobija todos los acuerdos relacionados con el nuevo esquema. La corporación aclaró que la suspensión tiene carácter “exclusivamente preventivo, temporal y reversible” y busca proteger los derechos colectivos mientras se resuelve de fondo la acción popular. En otras noticias: ¿Qué sigue en el caso Miguel Uribe tras fallo que obliga a la UNP a disculparse con la familia? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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