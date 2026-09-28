El rompecabezas de Lucas González para enfrentar a Junior: Nacional, obligado a mover sus fichas

El problema comienza con los dos convocados a la Selección. Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo no estarán disponibles, mientras que Milton Casco viene de un momento en el que no ha mostrado su mejor versión. Ante Millonarios, Lucas respondió a esa situación utilizando una línea de tres defensores, una alternativa que podría volver a aparecer ante Junior.

El partido de este miércoles frente a Junior será uno de esos escenarios en los que la capacidad de un entrenador para encontrar soluciones queda especialmente expuesta. Lucas González tendrá que armar un nuevo Atlético Nacional debido a una lista de ausencias, dudas físicas y situaciones particulares que reducen sus alternativas, aunque el técnico ha insistido en que este tipo de retos son precisamente los que disfruta asumir.

La amplitud de la nómina le permite al entrenador explorar diferentes fórmulas. En el mediocampo, por ejemplo, Felipe Marín aparece como una de las opciones que más confianza le generan al cuerpo técnico. El juvenil ha ganado protagonismo y Lucas ha destacado especialmente su capacidad para anticiparse a las acciones del rival.

Pero la zona que más interrogantes genera es la ofensiva. Nacional no tendrá a sus dos delanteros centro naturales: Alfredo Morelos y Chicho Arango están ausentes. A ellos se suma Andrés Sarmiento, expulsado en el compromiso anterior, aunque podría ser habilitado. Por esas situaciones, el técnico deberá buscar una fórmula diferente para construir el ataque.

Una posibilidad pasa por utilizar a Marlos Moreno, siempre que esté disponible, junto a Ian Poveda. La fórmula permitiría conformar una pareja ofensiva con movilidad y velocidad, aunque ninguno de los dos representa exactamente el perfil de un nueve tradicional. Esa modificación obligaría a Nacional a atacar de una manera distinta, probablemente con mayor movilidad e intercambio de posiciones.

En el mediocampo también hay piezas por recuperar. Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona arrastran diferentes molestias, aunque existe la posibilidad de que lleguen al compromiso. Recuperar a Cardona, especialmente, sería una noticia importante para Lucas.

El propio entrenador ha resaltado que los números del equipo cambian cuando el mediocampista está en cancha: Nacional marca más goles y recibe menos. Su eventual regreso podría darle al equipo pausa, último pase y capacidad para manejar los tiempos del partido.

También está Elías Cabrera, quien se ha convertido en una alternativa importante y podría acompañar a Cardona en la construcción del juego. La situación de James Rodríguez es diferente: el creativo todavía no está físicamente preparado para disputar los 90 minutos, por lo que su participación dependerá nuevamente de cómo evolucione el compromiso.

A todo esto se suma una nueva baja: Juan José Rosa se lesionó durante el amistoso frente a Chapecoense. Y está el caso de Ian Poveda, quien debe afrontar una situación judicial en Inglaterra, aunque deportivamente tiene la responsabilidad de mantener su concentración en el compromiso con Nacional.

La mano de Lucas, bajo la lupa

Más allá de los nombres que puedan entrar o salir de la formación, el desafío de Lucas González será encontrar un funcionamiento que le permita a Nacional recuperar sensaciones después de dos resultados que encendieron algunas dudas: la derrota 2-0 frente a Llaneros y el empate 1-1 contra Millonarios.

El equipo necesita volver a ganar y, para conseguirlo, el entrenador deberá demostrar que las variantes que tiene disponibles pueden funcionar colectivamente. La situación no es sencilla: faltan referentes ofensivos, hay dudas físicas en jugadores importantes y también existen ausencias en defensa.

Sin embargo, precisamente ahí aparece una de las principales pruebas para Lucas. Una nómina amplia sirve cuando el cuerpo técnico consigue transformar las alternativas individuales en soluciones colectivas.