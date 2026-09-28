Totoaba, machaca y xoconostle: sabores de la cocina mexicana que tal vez no conocía

Aunque al pensar en comida mexicana uno tenga como referentes los tacos, los burritos o las quesadillas, la gastronomía de este país es mucho más amplia y cambia de una región a otra. En Los Cabos, por ejemplo, ubicados en el extremo sur de Baja California, la cocina está marcada por dos paisajes: el mar y el desierto.

El Mar de Cortés y el Pacífico aportan una gran variedad de pescados y mariscos, mientras que las huertas de la región entregan otros de los productos que construyen la identidad gastronómica de este destino. A esto se suma una historia particular, marcada por el aislamiento geográfico de la península.

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Como explica Jaime Ríos, chef fundador de Los Tres Gallos, restaurante con sedes en Cabo San Lucas y San José del Cabo y uno de los establecimientos de la región que cuenta con estrellas Michelin, son varios los ingredientes que hacen única a esta zona de México.

En su cocina aparecen productos como la totoaba, un pescado endémico de la región; pescados blancos del Pacífico; camarones y pulpo. Una de sus preparaciones reúne tres tacos: pescado al pastor, camarón capeado con una ensalada de col muy ácida y pulpo al achiote.

Pero el mar no es el único protagonista. En las huertas de la zona se cultivan kale, tomate cherry, zanahoria baby, hinojo y eneldo. También está el xoconostle, un fruto del nopal. La combinación de las condiciones del territorio y la salinidad del mar aporta características particulares a estos productos.