Balacera en Bogotá: ataque en parqueadero dejó un muerto y cuatro heridos

Una violenta balacera se registró en la noche del lunes en el barrio Las Lomas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, luego de que tres hombres armados atacaran a un grupo de personas que se encontraba reunido dentro de un parqueadero.
De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía de Bogotá, cinco personas fueron alcanzadas por los disparos. Uno de los hombres murió en el lugar como consecuencia de las heridas, mientras que los otros cuatro fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.
El ataque quedó registrado parcialmente en cámaras de seguridad. Según las primeras verificaciones realizadas por las autoridades, los responsables habrían ingresado desde una zona ubicada en la parte posterior del parqueadero. Los tres hombres, aparentemente armados, habrían salido de un área de vegetación y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el sitio.