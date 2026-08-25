Balacera en Bogotá: ataque en parqueadero dejó un muerto y cuatro heridos

Una violenta balacera se registró en la noche del lunes en el barrio Las Lomas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, luego de que tres hombres armados atacaran a un grupo de personas que se encontraba reunido dentro de un parqueadero. De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía de Bogotá, cinco personas fueron alcanzadas por los disparos. Uno de los hombres murió en el lugar como consecuencia de las heridas, mientras que los otros cuatro fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica. El ataque quedó registrado parcialmente en cámaras de seguridad. Según las primeras verificaciones realizadas por las autoridades, los responsables habrían ingresado desde una zona ubicada en la parte posterior del parqueadero. Los tres hombres, aparentemente armados, habrían salido de un área de vegetación y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en el sitio.

En medio de la balacera, las víctimas intentaron escapar hacia viviendas y sectores cercanos. Uno de los afectados quedó sin vida dentro del parqueadero, mientras que otros dos resultaron heridos y fueron encontrados en un andén. Los demás lesionados fueron trasladados posteriormente a centros médicos.

Después de cometer el ataque, los tres agresores huyeron del lugar. Las primeras informaciones conocidas por las autoridades apuntan a que habrían escapado en motocicletas en dirección al barrio San Pablo. Lea aquí: Balacera en una cancha de fútbol del noroccidente de Medellín dejó un muerto y cuatro lesionados La Policía adelanta la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el propósito de establecer la ruta utilizada por los responsables y avanzar en su identificación. También se recopilan testimonios y otros elementos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

La Fiscalía realizó la inspección técnica del lugar y asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y las lesiones ocasionadas durante el ataque. Conozca: Cayó banda de extranjeros que se dedicaba a hacer cosquilleo dentro del metro de Medellín Entre las primeras verificaciones también se conocieron algunos antecedentes de las personas que se encontraban en el parqueadero. Según información preliminar, uno de los heridos tendría antecedentes judiciales, mientras que otro portaría un brazalete del INPEC y estaría cumpliendo una condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido si estas circunstancias tienen alguna relación con el ataque. Por ahora, el principal objetivo de la investigación es determinar quiénes fueron los responsables, establecer cómo llegaron hasta el parqueadero y esclarecer el motivo de la balacera. El caso permanece bajo investigación mientras avanzan las labores de Policía Judicial y la recopilación de material de las cámaras de seguridad de la zona. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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