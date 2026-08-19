Cayó banda de extranjeros que se dedicaba a hacer cosquilleo dentro del metro de Medellín

Si a usted le robaron el celular en alguna estación del metro entre 2023 y 2026, seguramente pudo ser víctima de la banda Las Pirañas, una estructura conformada por venezolanos que se dedicaban, bajo una modalidad estructurada, a hurtar celulares y objetos de valor de quienes usaban este sistema de transporte. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que “era una estructura debidamente organizada. Tenían los roles totalmente definidos y funcionaban como si se tratara de un sistema perfecto. Luego de ocho meses de investigaciones, a varios de ellos los capturamos en flagrancia y estaban implicados en el hurto de celulares que costaban más de 6 millones de pesos”.

Algunos de ellos se dedicaban directamente al cosquilleo, acercándoseles a las víctimas para sacarle los celulares de los bolsos o los bolsillos. Otros se dedicaban a la distracción de las víctimas, encargándose de generar una situación que les hiciera perder la concentración. Finalmente estaban los campaneros, quienes alertaban de la presencia de las autoridades. Entérese: Hurto de unos zapatos en un centro comercial de Envigado terminó en una balacera “Se subían en determinadas estaciones del sistema metro, se distribuían tareas y sus perfiles criminales para cometer estos hurtos violentos, donde colocaban en estado de indefensión a las víctimas. Cada uno de ellos tenía unas funciones específicas en esa empresa criminal”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello Cubides. Por estos hechos fueron capturados Óscar Yoel Ortega Ortega (alias Óscar), Arnoldo Antonio Ortiz (El Viejo), Dervis José Montilla Santiago (Dervis), Yirvina Yetzabeth Salazar Gómez (Yirvina), Albani del Valle Senir Rodríguez (Albani), Sandra Yaneth Rodríguez (Sandra), Inés Martina Argumedo Zárraga (Yamileth) y Dubraska Elizabeth Dondi Pino (Dubraska). Le puede interesar: ¡Pilas! Los robos con escopolamina aumentaron un 89% en Medellín Durante estos operativos que llevaron a la captura de estas personas, se lograron incautar 27 celulares, en su mayoría de alta gama, y recuperar otros tres teléfonos recientemente hurtados por parte de miembros de esta organización delincuencial. También se encontraron 38 repuestos de estos teléfonos, nueve pantallas y dos baterías, además de sustancias estupefacientes, las cuales se está tratando de establecer si eran usadas para su consumo o si eran distribuidas por esta estructura.

Las investigaciones señalaron que estas personas cometerían sus delitos en las estaciones San Antonio, Poblado, Parque Berrío, Prado y La Candelaria, donde se pudo establecer cómo eran los movimientos de cada uno de los integrantes de este grupo delincuencial. A todos los detenidos les imputaron cargos por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Ninguno se allanó a los cargos, pero fueron enviados a centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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