Cayó banda de extranjeros que se dedicaba a hacer cosquilleo dentro del metro de Medellín

Si a usted le robaron el celular en alguna estación del metro entre 2023 y 2026, seguramente pudo ser víctima de la banda Las Pirañas, una estructura conformada por venezolanos que se dedicaban, bajo una modalidad estructurada, a hurtar celulares y objetos de valor de quienes usaban este sistema de transporte.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que “era una estructura debidamente organizada. Tenían los roles totalmente definidos y funcionaban como si se tratara de un sistema perfecto. Luego de ocho meses de investigaciones, a varios de ellos los capturamos en flagrancia y estaban implicados en el hurto de celulares que costaban más de 6 millones de pesos”.