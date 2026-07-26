Balacera en una cancha de fútbol del noroccidente de Medellín dejó un muerto y cuatro lesionados

Durante un partido de fútbol que se disputaba en una cancha del noroccidente de Medellín, ocurrió una balacera que dejó una persona muerta y otras cuatro lesionadas. Una persona en moto comenzó a disparar contra varios de los asistentes al encuentro de fútbol, en medio de una aparente retaliación de grupos criminales.
Los hechos se registraron sobre las 5:40 de la tarde del pasado sábado en la calle 103EE con la carrera 63D, en este barrio de la comuna 5 (Castilla), cuando el victimario llegó a este espacio deportivo y se dirigió a una de las víctimas, comenzándole a disparar en múltiples oportunidades.