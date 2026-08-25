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De la Espriella ordenó trasladar a Bogotá a 20 presos de Los Costeños y Los Pepes

¿Quiénes son, por qué serán trasladados y qué pasará con ellos después de llegar a Bogotá? Esto se sabe de la decisión ordenada directamente por el presidente Abelardo De la Espriella.

  • El presidente Abelardo De la Espriella ordenó el traslado de 20 presos recluidos en Barranquilla y señalados de estar vinculados con estructuras criminales. FOTO: Colprensa.
    El presidente Abelardo De la Espriella ordenó el traslado de 20 presos recluidos en Barranquilla y señalados de estar vinculados con estructuras criminales. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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El presidente Abelardo De la Espriella anunció este martes 25 de agosto una operación para trasladar a Bogotá a 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en diferentes lugares de Barranquilla. Entre los internos se encuentran personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales como Los Costeños y Los Pepes.

Según explicó el mandatario, la decisión fue impartida directamente por él y tiene como propósito impedir que algunos privados de la libertad puedan continuar coordinando actividades delictivas desde los lugares de reclusión.

De los 20 internos que serán trasladados, 10 permanecían en comisarías de Policía de Barranquilla y otros 10 estaban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de la ciudad.

El procedimiento se desarrolla con apoyo de la Fuerza Pública y bajo estrictas medidas de seguridad, de acuerdo con lo informado por el Gobierno. El objetivo es prevenir posibles fugas, rescates o atentados durante el desplazamiento de los internos desde Barranquilla hasta Bogotá.

Entre las personas mencionadas en el listado divulgado por el presidente aparecen Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’, señalado de pertenecer a Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’, de Los Costeños; y Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’, también señalado de integrar esa organización.

Lea más: Detalles de la declaración de bienes “mal hecha” que presentó el presidente De la Espriella a Función Pública

Una vez lleguen a Bogotá, los 20 internos no necesariamente permanecerán en un mismo establecimiento. El Gobierno informó que posteriormente serán distribuidos en distintos centros penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

La medida hace parte de la política anunciada por el Gobierno para reforzar el control estatal de las cárceles y evitar que estructuras criminales mantengan capacidad de coordinación desde los centros de reclusión.

De la Espriella aseguró que su administración busca impedir que las personas privadas de la libertad continúen extorsionando, amenazando o dirigiendo actividades delictivas desde las cárceles.

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El anuncio se suma a otros movimientos penitenciarios realizados durante agosto. De acuerdo con cifras del Inpec citadas por medios nacionales, 403 internos fueron trasladados a diferentes establecimientos del país durante los primeros días del mes, en medidas relacionadas con seguridad y hacinamiento.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Abelardo De la Espriella ordenó trasladar a 20 presos de Barranquilla a Bogotá?
El presidente aseguró que la medida busca evitar que personas privadas de la libertad continúen coordinando actividades criminales desde cárceles, comisarías u otros lugares de reclusión.
¿Quiénes son los 20 presos que serán trasladados a Bogotá?
Entre los internos hay personas señaladas de estar vinculadas con estructuras como Los Costeños y Los Pepes. En el listado aparecen varios hombres identificados por sus alias, entre ellos ‘El Gamo’, ‘El Lobo’, ‘Caballo’, ‘El Miquito’ y ‘Comandante Gabino’.
¿De dónde serán trasladados los 20 presos de Barranquilla?
Diez de ellos permanecían en comisarías de Policía de Barranquilla y los otros diez estaban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de esa ciudad.
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