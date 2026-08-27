Colombia tiene un nuevo multimillonario: cayó el gran premio de Revancha en Palestina, Caldas

Un ciudadano de Palestina, Caldas, se convirtió en el nuevo multimillonario de Colombia luego de acertar la combinación completa del sorteo 2.701 de Revancha, realizado el miércoles 26 de agosto de 2026. El ganador obtuvo un acumulado de $11.600 millones, después de jugar a través de la plataforma digital Baloto.com. El resultado representa un hecho inédito para esta modalidad, pues es la primera vez que el acumulado principal de Revancha es ganado mediante un tiquete adquirido de forma digital. También es la primera ocasión en que el premio mayor de Revancha llega a un apostador ubicado en el departamento de Caldas.

¿Cuáles fueron los números ganadores de Revancha en Colombia?

La combinación que entregó el millonario premio estuvo conformada por los números: 02 - 18 - 19 - 25 - 26 Súper Balota: 08 El jugador acertó los números mediante la modalidad manual, con lo que consiguió llevarse el acumulado principal del sorteo. Además del multimillonario premio, el sorteo 2.701 dejó 25.390 ganadores en las diferentes categorías de aciertos. En total, la bolsa de premios entregada durante la jornada ascendió a $11.696.963.550.

Los números 02, 18, 19, 25 y 26, junto con la Súper Balota 08, hicieron millonario a un jugador de Revancha en Caldas. FOTO: Baloto Colombia.

Con la caída del acumulado, el premio de Revancha comenzará nuevamente desde los $2.000 millones para el próximo sorteo, programado para el sábado 29 de agosto.

¿Qué debe hacer el ganador para cobrar el premio de Revancha en Colombia?

El nuevo ganador deberá adelantar el proceso correspondiente para verificar el tiquete y gestionar el pago del premio. Para ello, deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada del trámite de desembolso, y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el dinero. Lea más: TuLotero llega a Colombia, la app para jugar lotería desde el celular El premio entregado en Caldas es, además, el segundo acumulado principal de Revancha que cae en lo que va de 2026. De acuerdo con cifras del Operador Nacional de Juegos, entre mayo de 2022 y agosto de 2026, Baloto Revancha ha entregado más de $418.666 millones en premios, distribuidos entre más de 11,8 millones de tiquetes ganadores. Durante ese mismo periodo, la operación del juego ha generado transferencias superiores a $258.461 millones destinadas a financiar el sistema de salud pública del país. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Actualmente, los colombianos pueden participar en Baloto y Revancha mediante sus plataformas digitales y en más de 43.000 puntos físicos autorizados de redes como Su Red y SuperGIROS, además de diferentes establecimientos comerciales a nivel nacional.

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