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¡Pilas, usuarios de Bancolombia! Ahora podrá retirar plata en Ísimo: así funciona

La alianza entre Bancolombia e Ísimo permitirá a los usuarios acceder a efectivo en más de 300 tiendas de la cadena. Cada operación tendrá un tope de $500.000 y no será necesario contar con tarjeta para acceder a las modalidades habilitadas.

  • Bancolombia amplía su red de corresponsales con la incorporación de las tiendas Ísimo. FOTO CORTESÍA
    Bancolombia amplía su red de corresponsales con la incorporación de las tiendas Ísimo. FOTO CORTESÍA
Johan Alexis García Blandón
Johan Alexis García Blandón
hace 12 minutos
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Bancolombia y tiendas Ísimo sellaron una alianza para que a partir de este momento los usuarios de la entidad financiera puedan realizar retiros de dinero en efectivo con o sin tarjeta en los más de 300 locales ubicados a nivel nacional.

Dichos montos podrán ir desde los $10.000 hasta los $500.000 transacción, y estarán sujetos a la disponibilidad de efectivo de cada tienda.

Esta alianza reconfirma el compromiso de Bancolombia de llegar a todas las regiones del país por medio de soluciones que les permitan a las personas ingresar a los servicios financieros de manera cada vez más cercana e interactuar con su banco según sus preferencias y necesidades”, expresa Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia.

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¿Cuáles son los horarios disponibles para retirar dinero en Ísimo?

La opción estará disponible durante el horario habitual de cada establecimiento y busca facilitar el acceso a efectivo sin que los clientes tengan que acudir a una oficina bancaria.

Para Bancolombia, el acuerdo se suma a una red de más de 28.000 corresponsales bancarios que tiene presencia en el 99% de los municipios del país, mientras que para Ísimo representa la incorporación de un servicio financiero dentro de su red de tiendas.

“En Tiendas Ísimo trabajamos todos los días para ofrecer soluciones que simplifiquen la vida de nuestros clientes. Si mercar ya es facilísimo, ahora retirar dinero también lo será. Esta alianza nos permite acercar un servicio financiero de gran valor a millones de colombianos, aprovechando la cobertura de nuestras más de 300 tiendas en todo el país”, afirmó Sergio Barake, gerente de Tiendas Ísimo.

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Este convenio fortalece aún más la red de corresponsales bancarios de Bancolombia, que ya está en 1.094 municipios y beneficia a más de 13 millones de personas cada mes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero se puede retirar en las tiendas Ísimo?
Los clientes pueden retirar entre $10.000 y $500.000 por transacción, sujeto a la disponibilidad de efectivo de cada tienda.
¿Se necesita tarjeta para retirar dinero?
No. El servicio permite realizar retiros con o sin tarjeta, de acuerdo con las modalidades habilitadas por Bancolombia.
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