La bandeja paisa en Medellín se encareció 14,3% en un año por cuenta de la inflación

En un restaurante del centro de Medellín, la bandeja paisa pasó de costar entre $40.000 y $45.000 a $50.000. En promedio, en la ciudad, su precio subió de $35.000 a $40.000. Más allá de otro aumento para el bolsillo del consumidor, el encarecimiento de este plato típico refleja una presión más amplia: la que ejerce la inflación sobre los alimentos, los restaurantes y el presupuesto de los hogares.
Medellín cerró septiembre con una inflación anual de 7,04%, por encima del promedio nacional de 6,29%, y se mantuvo como la ciudad con el costo de vida más alto del país por tercer mes consecutivo. Aunque la variación cedió 0,03 puntos porcentuales frente a agosto (7,07%), aumentó 1,71 puntos frente a septiembre de 2025, cuando fue de 5,33%.