Con Luis Díaz en el ataque, el Bayern Múnich inicia la Bundesliga este viernes: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Vuelve la Bundesliga y con ella las grandes actuaciones de Luis Díaz con el Bayern Múnich. Durante la temporada anterior, el extremo de la selección Colombia fue considerado el mejor fichaje de la primera división alemana, y en este nuevo curso, el guajiro quiere demostrar que esa designación no fue una casualidad.
Bajo las órdenes de Vincent Kompany, el Bayern recibirá este viernes 28 de agosto a la 1:30 p.m., hora de Colombia, al Stuttgart, equipo al que le ganó la Copa de Alemania y la Supercopa en la 2025/26. Este compromiso, que se llevará a cabo en el Allianz Arena, será transmitido por ESPN y Disney+.
Ahora, con un Luis Díaz renovado en cuanto a su look y con mucha sed de redención tras no tener el mejor de los mundiales en Norteamérica, el guajiro anhela superar las marcas de su primera temporada como bávaro, en la cual anotó 15 goles y dio 17 asistencias en 32 partidos.