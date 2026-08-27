Con Luis Díaz en el ataque, el Bayern Múnich inicia la Bundesliga este viernes: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Vuelve la Bundesliga y con ella las grandes actuaciones de Luis Díaz con el Bayern Múnich. Durante la temporada anterior, el extremo de la selección Colombia fue considerado el mejor fichaje de la primera división alemana, y en este nuevo curso, el guajiro quiere demostrar que esa designación no fue una casualidad. Bajo las órdenes de Vincent Kompany, el Bayern recibirá este viernes 28 de agosto a la 1:30 p.m., hora de Colombia, al Stuttgart, equipo al que le ganó la Copa de Alemania y la Supercopa en la 2025/26. Este compromiso, que se llevará a cabo en el Allianz Arena, será transmitido por ESPN y Disney+. Ahora, con un Luis Díaz renovado en cuanto a su look y con mucha sed de redención tras no tener el mejor de los mundiales en Norteamérica, el guajiro anhela superar las marcas de su primera temporada como bávaro, en la cual anotó 15 goles y dio 17 asistencias en 32 partidos.

Kane por una nueva Bota de Oro

“Queremos ganar todos los títulos. Este es el primero de cuatro”, deslizó un insaciable Harry Kane tras la victoria (2-1) en el campo del Dortmund el sábado, en la Supercopa de Alemania. En su cuarta temporada con la camiseta del gigante bávaro, el capitán y máximo goleador de la selección inglesa le ha tomado gusto a levantar trofeos, con cinco títulos en apenas 36 meses, aunque la Liga de Campeones se le resista todavía. Máximo goleador de la Bundesliga por tercera temporada consecutiva con 36 dianas (tras las 26 en 2024/25 y las 36 ya logradas en 2023/24), Kane se marca como objetivo “empujarnos unos a otros, empujar a este equipo para ver hasta dónde podemos llegar. Evidentemente, nuestro objetivo es seguir dominando en Alemania”. La mirada también estará puesta en la Liga de Campeones, donde los muniqueses se quedaron a las puertas de la final la temporada pasada, derrotados en semifinales por el Paris SG (6-5 en el cómputo global), campeón en 2025 y futuro vencedor en 2026.

Plantel parecido en Múnich

El equipo muniqués no ha perdido ninguna pieza clave del plantel que arrasó en la Bundesliga la temporada pasada, pese a unos últimos meses plagados de rumores. La planificación de fichajes se cerró rápidamente a lo largo de junio, con la llegada del internacional alemán Nathaniel Brown, un comodín capaz de jugar como lateral y, recientemente, como mediapunta, y de Ismael Saibari, revelación ofensiva marroquí en el Mundial. “Todo vuelve a empezar desde cero, al menos en mi cabeza”, advirtió sin embargo el entrenador Vincent Kompany. “Espero que seamos tan fuertes como la temporada pasada y ver en qué podemos seguir mejorando”. Su equipo pulverizó el récord de goles marcados en una temporada de Bundesliga, llevándolo a 122 en 34 partidos. Privilegio del campeón vigente, el Bayern inaugura la temporada de Bundesliga en casa, en su Allianz Arena, el viernes contra el Stuttgart, cuarto en el curso pasado y finalista de la Copa de Alemania. El club suabo, segundo en 2024 y vencedor de la Copa en 2025, figura entre los aspirantes al podio, e incluso a algo más, según los analistas. “Mi deber es devolver las cosas un poco a su justa medida. Hay clubes que tienen otras posibilidades distintas a las nuestras. Tenemos ambición, pero no es algo que se dé por hecho”, deslizó el entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeness, advirtiendo sobre el encadenamiento de partidos entre la Champions y la Bundesliga.

Así llegan los contendientes

Rival del Bayern en plena reconstrucción, el Borussia Dortmund ha registrado las salidas de jugadores experimentados, como Julian Brandt (que no fue renovado y se marchó al Ajax) o Karim Adeyemi (traspasado al FC Barcelona), y ha apostado por la juventud con dos joyas griegas, Konstantinos Karetsas y Giannis Konstantelias, además del defensa francés Joane Gadou, formado en el Paris SG y llegado este verano procedente del Salzburgo. Relegado a 25 puntos de los muniqueses en la temporada 2024/25, el BVB redujo la distancia, aún abismal, a 16 puntos en la siguiente campaña, frente a un Bayern cercano al récord (89 contra 91 en 2012/13). “Muchas cosas tienen que pasar” para reducir la brecha, según el entrenador Niko Kovac. “Tenemos que jugar por encima de nuestras capacidades y luego el Bayern tiene que rendir por debajo de las suyas. Pero pueden estar seguros de que lo intentaremos todo”. El RB Leipzig y el Bayer Leverkusen, que completan el elenco de candidatos, cambiaron de entrenador en verano, con el argentino Martín Demichelis en lugar de Ole Werner, y el español Carles Martínez Novell, ex de la Ligue 1 que pasó por Toulouse, que sustituye al danés Kasper Hjulmand. Lea también: ¡Así se jugará la Champions League 2026/27! Conozca contra qué equipos juegan los colombianos Bloque de preguntas y respuestas: