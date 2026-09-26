De la Espriella designa a Beatriz Vélez como nueva presidenta de Colpensiones

El presidente Abelardo De la Espriella anunció este sábado la designación de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones. La funcionaria es abogada y cuenta con más de 30 años de experiencia profesional y directiva.

Vélez es magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral. Según informó el mandatario, tendrá entre sus principales tareas proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y mejorar la atención a los ciudadanos.

El presidente De la Espriella también aseguró que le impartió la instrucción de investigar y denunciar ante las autoridades las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior. “Cada peso destinado a las pensiones debe servir a los colombianos”, afirmó el presidente.

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