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De la Espriella designa a Beatriz Vélez como nueva presidenta de Colpensiones

Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, abogada y especialista en Seguridad Social y Derecho Laboral, fue designada como nueva presidenta de Colpensiones por el presidente Abelardo De la Espriella.

  • Foto: Linkedin Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea
    Foto: Linkedin Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 40 minutos
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El presidente Abelardo De la Espriella anunció este sábado la designación de Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones. La funcionaria es abogada y cuenta con más de 30 años de experiencia profesional y directiva.

Vélez es magíster en Seguridad Social, máster en Gestión de Riesgos y especialista en Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral. Según informó el mandatario, tendrá entre sus principales tareas proteger los recursos de los afiliados, garantizar el pago oportuno de las pensiones y mejorar la atención a los ciudadanos.

El presidente De la Espriella también aseguró que le impartió la instrucción de investigar y denunciar ante las autoridades las irregularidades e ilegalidades que encuentre de la administración anterior. “Cada peso destinado a las pensiones debe servir a los colombianos”, afirmó el presidente.

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