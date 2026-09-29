“Tremenda y dolorosamente negligente”: murió el bebé de tres meses de Nechí que esperaba una remisión de Coosalud

Juan José Barroso Betín tenía tres meses y era oriundo de Nechí, en el Bajo Cauca antioqueño. Murió en Montería tras sufrir un paro cardíaco mientras esperaba una remisión médica que no llegó a tiempo.
Su caso, que durante semanas estuvo en el centro del debate sobre las fallas del sistema de salud en las regiones periféricas del país, terminó el 28 de septiembre con la peor noticia posible para su familia y con una reacción furiosa del gobernador de Antioquia.
”Toda la responsabilidad le cabe a la EPS. Fue absolutamente negligente. Nosotros hicimos todo lo que pudimos. La EPS fue tremenda y dolorosamente negligente en este caso, con un desenlace muy triste y fatal”, afirmó el gobernador Andrés Julián Rendón.
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