Las últimas horas de ‘Bendito Menor’: así fue el operativo detallado que terminó con su muerte en Riohacha

El cerco contra Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, terminó en la madrugada de este viernes, después de varias horas de operativo en una vivienda del barrio Los Olivos, en Riohacha, tal como confirmó el presidente Abelardo de la Espriella.
El procedimiento comenzó hacia las 11:30 de la noche del jueves y se extendió durante varias horas. El despliegue estuvo a cargo de unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y una comisión de la Dijín que había llegado desde Bogotá, de acuerdo con información revelada por El Tiempo.
La operación se produjo después de varios días de incertidumbre alrededor del paradero del señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
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Desde el miércoles habían empezado a circular versiones sobre una posible muerte de Pérez Toncel, mientras las autoridades intentaban establecer qué había ocurrido y seguían sus movimientos entre La Guajira y Magdalena.