Las últimas horas de ‘Bendito Menor’: así fue el operativo detallado que terminó con su muerte en Riohacha

El cerco contra Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, terminó en la madrugada de este viernes, después de varias horas de operativo en una vivienda del barrio Los Olivos, en Riohacha, tal como confirmó el presidente Abelardo de la Espriella. El procedimiento comenzó hacia las 11:30 de la noche del jueves y se extendió durante varias horas. El despliegue estuvo a cargo de unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y una comisión de la Dijín que había llegado desde Bogotá, de acuerdo con información revelada por El Tiempo. La operación se produjo después de varios días de incertidumbre alrededor del paradero del señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Puede leer: Se burlaba del Gobierno, presumía lujos y vivía como influencer: así era la desafiante vida de ‘Bendito Menor’ antes de ser abatido Desde el miércoles habían empezado a circular versiones sobre una posible muerte de Pérez Toncel, mientras las autoridades intentaban establecer qué había ocurrido y seguían sus movimientos entre La Guajira y Magdalena.

El inmueble donde terminó la búsqueda

Las labores de inteligencia permitieron establecer que ‘Bendito Menor’ permanecía temporalmente en una vivienda de Riohacha. Según información conocida por ese diario, los investigadores ya habían identificado el inmueble y tenían información sobre varias de las personas que se encontraban en su interior. Fuentes cercanas al operativo señalaron que la vivienda pertenecería a la madre de Pérez Toncel. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron un dispositivo de seguridad alrededor del inmueble, con personas encargadas de vigilar los accesos y los alrededores. Le recomendamos leer: ¿Quién era ‘La Bebecita’, la pareja de ‘Bendito Menor’ que fue abatida con él? En el interior de la casa se encontraba Rosa Angélica Tarazona, alias Bebecita, compañera sentimental de ‘Bendito Menor’. Según las versiones preliminares conocidas por El Tiempo, la mujer estaba en la sala de la residencia. Uno de los hombres que presuntamente hacía parte del esquema de seguridad fue encontrado en el patio, desde donde aparentemente cumplía labores de vigilancia.

Semanas siguiendo el rastro del cabecilla

La ubicación de Pérez Toncel fue el resultado de varias semanas de trabajo de inteligencia. La presión de las autoridades sobre el cabecilla había aumentado durante los últimos días y su captura o neutralización se había convertido en uno de los principales objetivos de alto valor en la región Caribe. La preocupación de los investigadores aumentó cuando se interrumpieron algunas de las señales que habitualmente permitían establecer sus movimientos. La desaparición de comunicaciones y el cambio en sus patrones de desplazamiento llevaron a los organismos de inteligencia a analizar incluso la posibilidad de que hubiera muerto. Sin embargo, mientras se intentaba verificar esa información, las autoridades continuaron con las labores destinadas a establecer su ubicación. Amplíe la noticia: ¡Cayó en la mentira! Así fue el engaño fraguado por el FBI que permitió ubicación final de “Bendito Menor” y otros detalles del operativo Pero la situación cambió en las horas previas al operativo. De acuerdo con información conocida por el medio ya citado, comenzaron a circular mensajes encaminados a demostrar que alias Bendito Menor continuaba con vida y a desmentir las versiones que hablaban de su muerte. Mientras esas versiones se difundían, las autoridades avanzaban en la identificación del lugar donde permanecía escondido. Así, lo que inicialmente había comenzado como una operación de verificación sobre su supuesto fallecimiento terminó convirtiéndose en el procedimiento que permitió que fuera localizado y delimitar, más aún, el cerco sobre él. Toda esta operación terminó con la muerte de ‘Bendito Menor’, de ‘Bebecita’ y de otros dos hombres que fueron identificados preliminarmente como Orlando, alias NN, y Kevin, alias Casiloco, quienes, según las primeras informaciones, integrarían el círculo de seguridad del cabecilla. La muerte de Pérez Toncel representa un importante golpe para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una estructura criminal con presencia en distintos sectores del Caribe colombiano. Este hombre ya había sido declarado objetivo militar por el presidente Abelardo de la Espriella. Lea también: “No seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro”: De la Espriella tras baja de ‘Bendito Menor’ Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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