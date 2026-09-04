“No seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro”: De la Espriella tras baja de ‘Bendito Menor’

El presidente Abelardo de la Espriella entregó declaraciones sobre el operativo en el que cayó Naín Andrés Pérez Toncel, alias Nain o Bendito Menor, que estuvo a cargo de la Policía Nacional y que se desarrolló la madrugada de este viernes en Riohacha (La Guajira). Desde esa ciudad, el mandatario insistió en su política de confrontación y sometimiento contra las estructuras armadas ilegales.
De la Espriella mencionó que “ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población”.
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“Este delincuente, que no seguirá delinquiendo porque le cayó la mano de hierro del Estado, tenía arrodillada a la población, llena de miedo. En el gobierno de “El Tigre” la gente de bien no volverá a sentir miedo; los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma”, agregó el mandatario acompañado de los miembros de la Policía y con los cuerpos de las personas abatidas embolsados enfrente.