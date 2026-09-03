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Petro empieza a sentir el golpe de la Lista Clinton: la razón por la que Avianca no lo llevó a México

A última hora, el exmandatario tuvo que buscar otra opción para poder salir del país, hasta que Aeroméxico aceptó transportarlo. En el vuelo fue abucheado.

  • El expresidente Petro fue notificado de la cancelación de su tiquete. Avianca habría tomado la decisión para evitar exponerse a posibles sanciones de las autoridades estadounidenses. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ Y GETTY
    El expresidente Petro fue notificado de la cancelación de su tiquete. Avianca habría tomado la decisión para evitar exponerse a posibles sanciones de las autoridades estadounidenses. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ Y GETTY
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 1 hora
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Apenas hace un mes Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño y ya empieza a “pasar penas” por su inclusión en la Lista Clinton, sobre todo cuando tiene que salir del país.

El pasado 30 de agosto, el expresidente tenía previsto viajar a México en un vuelo de Avianca, pero fue notificado de que la aerolínea no podía llevarlo.

A última hora, tuvo que buscar otra opción para poder salir del país, hasta que Aeroméxico aceptó transportarlo, pese a las posibles represalias del gobierno de Estados Unidos.

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El episodio fue revelado por el propio Petro durante una entrevista con el expresidente de Ecuador Rafael Correa para el medio ruso RT.

Según contó, la aerolínea colombiana decidió no transportarlo después de que su nombre apareciera en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

“Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos; esas son las consecuencias de esas medidas unilaterales de Estados Unidos”, contó Correa.

Petro respondió que fue sancionado, según él, por “decir la verdad”. Este diario consultó a Avianca para incluir su versión y señalaron que no se pronunciarán al respecto.

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“Cuando salgo del discurso de Naciones Unidas, que tiene una ley norteamericana que me protege, me meten en la lista OFAC, meten a todos los magistrados de la cortes internacionales. Empiezan a atacar a todo aquel que se había opuesto al genocidio, y empezamos a entender que no es más sino Netanyahu tratando de salvarse de la cárcel gracias a un gobierno muy poderoso como el de los Estados Unidos, que le sirve para acorralar a quienes están diciendo la verdad”, aseguró el exmandatario colombiano.

Una vez a bordo del avión, cuando ya estaba instalado en la cabina de primera clase, fue reconocido por un ciudadano, al parecer colombiano, quien no dudó en interpelarlo y, de manera efusiva, le gritó la consigna “¡Estamos firmes por la patria, firmes!”.

La frase hace referencia directa a uno de los mensajes utilizados durante la campaña política del hoy presidente Abelardo de la Espriella.

El inesperado encuentro puso al exmandatario en una situación incómoda frente a los demás pasajeros.

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Petro, sin embargo, decidió no responder. Se concentró en revisar su teléfono celular y se limitó a sonreír, mientras el ciudadano continuaba con la consigna, sin que se produjera una confrontación entre ambos.

El episodio no pasó a mayores. Una vez en México, el exmandatario cumplió con una agenda que incluyó visitas a universidades, conferencias y varios encuentros políticos y académicos.

Uno de los encuentros fue el que sostuvo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quien conversó sobre distintos asuntos de la agenda internacional y la relación entre ambos países.

Los líos de ser sancionado por EE. UU.

El exmandatario fue incluido en esa lista el 24 de octubre de 2025 y desde ese momento, la medida ha tenido consecuencias que van más allá del impacto político.

La medida establece el bloqueo de sus bienes e intereses patrimoniales que se encuentren en Estados Unidos, que lleguen posteriormente a ese país o que estén bajo control de personas estadounidenses. En el documento que sustenta la sanción no aparece una prohibición general que impida al exmandatario viajar en avión.

La restricción está dirigida principalmente a sus bienes y a las transacciones relacionadas con ellos Lo que podría estar ocurriendo con el caso de Avianca es lo que en el mundo de las sanciones gringas se conoce como “overcompliance” (cumplimiento excesivo).

Algunas empresas, para evitar cualquier riesgo de incumplir las normas de OFAC, terminan aplicando restricciones más amplias de las que establece específicamente la sanción.

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No se trató de una orden política, sino de un reflejo automático de los protocolos empresariales que rigen a toda firma bajo jurisdicción estadounidense.

El episodio dejó al descubierto que las sanciones de la lista Clinton no son un asunto simbólico, sino una realidad capaz de afectar directamente a los implicados.

En este caso, Avianca prefirió abstenerse de actuar antes que exponerse a las severas multas que impone la ley gringa. Y no es para menos.

Las disposiciones de la OFAC son estrictas; cualquier empresa que realice operaciones con personas o bienes catalogados como “bloqueados” puede enfrentar sanciones que van desde fuertes multas, superiores a los 250.000 dólares o el doble del monto de la transacción, hasta la pérdida de licencias comerciales en Estados Unidos.

Creada para combatir el narcotráfico y el lavado de activos, la Lista Clinton —oficialmente Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN)— ha evolucionado en una herramienta de control económico y diplomático con efectos devastadores. enedetti, otro pasando penas EL COLOMBIANO conoció que la situación de Petro estaría lejos de ser la más complicada entre quienes fueron incluidos en esa lista.

Al mismo tiempo que el expresidente, también fue sancionado Armando Benedetti, quien fue ministro del Interior durante su Gobierno.

Según le contó una fuente a este diario, la situación del hoy funcionario estaría siendo especialmente compleja y su día a día se habría vuelto “insostenible” por las dificultades que enfrenta con el bloqueo de sus cuentas y las limitaciones para atender incluso gastos y obligaciones cotidianas como padre de familia.

La medida también habría terminado afectando al entorno familiar de Petro. Aunque algunos de sus hijos no están incluidos en la lista Clinton, han tenido que enfrentar inconvenientes derivados de la sanción impuesta a su padre, por lo que las consecuencias de esta decisión estadounidense estarían alcanzando mucho más allá de quienes aparecen en el listado.

Preguntas y respuestas

¿Gustavo Petro tiene prohibido viajar por estar en la Lista Clinton?
No necesariamente. La inclusión de Petro en la Lista SDN de OFAC no establece por sí misma una prohibición general para viajar en avión. La medida se concentra principalmente en el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales y en las transacciones relacionadas con ellos.
¿Por qué Avianca no habría dejado viajar a Gustavo Petro a México?
Según el relato de Petro, Avianca no lo transportó después de su inclusión en la lista de OFAC, por temor a posibles sanciones de Estados Unidos. Avianca fue consultada por este diario, pero manifestó que no se pronunciaría sobre el episodio.
¿Gustavo Petro sí pudo viajar a México pese a estar en la Lista Clinton?
Sí. Petro finalmente viajó a México en un vuelo de Aeroméxico, después de que Avianca no aceptara transportarlo, según relató el propio expresidente.
¿Qué es la Lista Clinton y qué significa estar incluido en ella?
La denominada Lista Clinton corresponde oficialmente a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) administrada por la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La inclusión implica principalmente el bloqueo de los bienes e intereses patrimoniales sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones sobre determinadas transacciones.
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