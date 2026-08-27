Los beneficios que directiva del Inpec autorizó a cabecillas de la “Paz Urbana” de Petro en cárcel de Itagüí

La política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro una vez más queda bajo cuestionamiento por cuenta de un documento que mostró hasta dónde llegaron las condiciones diferenciadas para los cabecillas recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí. La directiva estableció un régimen especial para 16 privados de la libertad reconocidos como “voceros de la Paz Urbana”, vinculados al proceso de conversación sociojurídica del Gobierno Petro con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Entre las condiciones estaban una sala exclusiva para reunirse hasta las 10:00 de la noche, visitas familiares diferenciadas, ingreso de comida preparada desde afuera, posibilidad de recibir alimentos crudos y televisores exclusivos en sus celdas.

Sin embargo, 27 días después del escándalo apareció una directiva transitoria que establecía condiciones diferenciadas para 16 voceros de la Paz Urbana. La directiva justificó las medidas bajo el propósito de “fortalecer el seguimiento y el control del proceso”. “La presente directiva tiene como propósito fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y reporte institucional frente a las actividades desarrolladas asegurando el cumplimiento de los compromisos derivados del proceso de paz urbana, la trazabilidad de las actuaciones y la debida rendición de cuentas ante las instancias competentes.” Se lee en la directiva. El problema es que ese propósito terminó acompañado de condiciones que no son ordinarias para los internos. Estos eran los privilegios: • Sala exclusiva para reuniones: el Inpec habilitó el aula virtual o sala de paz, ubicada en el bloque de alta seguridad, para que los voceros se reunieran incluso hasta las 10:00 de la noche. • Visitas familiares diferenciadas: los miércoles, cada vocero podía recibir hasta tres adultos, con ingreso desde las 8:00 a. m. y salida entre las 2:00 y las 4:00 p. m. Le puede interesar: Paz Total de Petro habría causado un posible detrimento de $1,16 billones, según hallazgos de la Contraloría • Ingreso de comida preparada desde el exterior: durante estas visitas se autorizó que los familiares llevaran alimentos preparados. La directiva lo sustentó así: “Se establece que en esta visita diferencial se permitirá el ingreso de comida preparada para los PPL voceros, lo anterior teniendo en cuenta la poca capacidad del establecimiento para suplir las necesidades de alimentación de este personal”. • Posibilidad de recibir alimentos crudos: los voceros podían optar por no recibir la alimentación suministrada por el establecimiento y recibir alimentos crudos. • Elementos autorizados dentro de las celdas: la directiva ordenó verificar durante los operativos en los pabellones 1 y 2 que los elementos autorizados permanecieran exclusivamente dentro de las celdas asignadas a los 16 privados de la libertad reconocidos como voceros. El documento señala: “Se deberá constatar en el marco de los operativos que se realicen en los pabellones 1 y 2 que los elementos autorizados se encuentren ubicados exclusivamente al interior de las celdas asignadas a los 16 PPL reconocidos como voceros”. • Televisores exclusivos: los televisores autorizados para estos privados de la libertad debían permanecer exclusivamente en sus celdas y no podían ser utilizados por los demás internos.

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Entre los 16 privados de la libertad reconocidos como voceros de la Paz Urbana están Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; y José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas. Los tres hacen parte de los nombres identificados públicamente dentro del proceso de conversación sociojurídica entre el Gobierno y las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Siga leyendo: De la Espriella anuncia que ocho cabecillas de las disidencias de alias Calarcá fueron dados de baja en Guaviare

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