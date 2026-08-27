Los beneficios que directiva del Inpec autorizó a cabecillas de la “Paz Urbana” de Petro en cárcel de Itagüí

La política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro una vez más queda bajo cuestionamiento por cuenta de un documento que mostró hasta dónde llegaron las condiciones diferenciadas para los cabecillas recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí.
La directiva estableció un régimen especial para 16 privados de la libertad reconocidos como “voceros de la Paz Urbana”, vinculados al proceso de conversación sociojurídica del Gobierno Petro con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Entre las condiciones estaban una sala exclusiva para reunirse hasta las 10:00 de la noche, visitas familiares diferenciadas, ingreso de comida preparada desde afuera, posibilidad de recibir alimentos crudos y televisores exclusivos en sus celdas.