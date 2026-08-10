Paz Total de Petro habría causado un posible detrimento de $1,16 billones, según hallazgos de la Contraloría

La política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro quedó bajo revisión de la Contraloría General de la República por la forma en que se asignaron y ejecutaron recursos destinados a las negociaciones con grupos armados y a proyectos en zonas afectadas por el conflicto.
Un informe de más de 800 páginas, aún no presentado públicamente, identificó 344 hallazgos relacionados con la implementación del acuerdo de paz y la Paz Total durante el periodo de Petro y puso en cuestión el manejo de recursos que supera los $64 billones.