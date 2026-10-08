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El Mamm será la sede central de la bienal de arte 2027

La Bienal de Arte de Antioquia y Medellín - BIAM 2027 se realizará entre mayo y junio. Tendrá sedes en diferentes regiones de Antioquia.

  • En 2025 la BIAM movilizó más de 450 personas en 15 municipios. FOTO EL COLOMBIANO.
    En 2025 la BIAM movil izó más de 450 personas en 15 municipios. FOTO EL COLOMBIANO.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 2 minutos
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El Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm) será la sede central de la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín –BIAM 2027–, así lo confirmó el director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Roberto Rave Ríos.

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“El Mamm fue el resultado de unas discusiones generadas por las bienales de los años 60, y con esta decisión quisimos retornar a esa historia, pero también abrir la posibilidad de que sea más frecuentado y más abierto, no solo al mundo, sino a los antioqueños”, dijo Rave.

El Mamm será el corazón de la bienal, pero el arte se irrigará por diferentes lugares y territorios. También serán sedes el Museo de Antioquia y el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y diferentes territorios del departamento.

Bajo el eje curatorial Cohabitar Mundos Comunes, la próxima edición de la bienal se propone articular arte, territorio, conocimiento y las diversas formas de habitar el mundo. Para eso, el equipo curatorial, integrado por Sara Garzón y Juan Pablo García Sossa, ambos de Colombia, Amanda Sroka, de Estados Unidos, y Claudia Segura, de España, inició la Ruta BIAM, un recorrido por las subregiones de Antioquia.

La Ruta, que busca comprender Antioquia desde su diversidad –montañas, ríos, mar, patrimonio, memoria, ancestralidad, prácticas culturales y distintas formas de habitar el territorio– ha llevado al equipo curatorial por El Retiro, Jardín, Apartadó, Titiribí, Santa Fe de Antioquia y Necoclí, además de espacios culturales y artísticos de Medellín.

“Me atrae mucho este proyecto de región y cómo se conecta con un discurso planetario, pero también cómo se encuentran los saberes en lo mundano, en el parchar, la juntaza, los saberes que están en el bordillo y no solamente en el centro”, dice Juan Pablo Garcia.

Por su parte, Sara Garzón destaca que la Ruta les ha permitido no sólo conocer, sino sentir los territorios, y evidenciar las transformaciones de lo local en relación con lo global. “La ruta ha sido muy reveladora, es un espacio para aprender a escuchar, verdaderamente poner atención a lo que está sucediendo y a lo que les interesa a las comundiades”.

“Para mí Antioquia es un lugar de extremos, va del orgullo al dolor, del río a la montaña; en cuatro días que viajamos nos movimos por extremos”, dice Amanda.

La Biam 2027 busca ampliar los espacios de encuentro alrededor del arte contemporáneo y generar una plataforma que conecte las prácticas artísticas con los conocimientos, las comunidades y las particularidades de los territorios.

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“Queremos desdibujar esa idea de centro, repensarlo. La misma búsqueda de pensarnos por fuera de lo humano como el centro de la conversación, sino vincular especies no humanas, otros procesos de saberes y otro tipo de prácticas que puedan desdibujar esa idea de centro. Que podamos decir que las exhibiciones suceden en Medellín por unos asuntos que entrega el territorio: infraestructura, audiencia, conversación, alcance, pero queremos que los diálogos que se generen sean más rizomáticos y conecten diferentes puntos”, dice Harold Ortiz, director artístico de la Bienal.

También se anunció que habrá convocatorias para artistas locales, pero todavía no se han confirmado fechas.

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¿Cuáles serán las sedes de la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín 2027?
El Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm) será la sede central de la BIAM 2027. También participarán el Museo de Antioquia, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y diferentes territorios de Antioquia, con el propósito de llevar las expresiones artísticas más allá de Medellín.
¿Qué significa el eje curatorial “Cohabitar Mundos Comunes” de la BIAM 2027?
Cohabitar Mundos Comunes propone conectar el arte contemporáneo con el territorio, el conocimiento y las distintas formas de habitar el mundo. La propuesta busca reconocer los saberes de las comunidades, las prácticas culturales locales y las relaciones entre los seres humanos y otras especies.
¿Quiénes integran el equipo curatorial de la Bienal de Arte de Antioquia y Medellín 2027?
El equipo curatorial está integrado por Sara Garzón y Juan Pablo García Sossa, de Colombia; Amanda Sroka, de Estados Unidos, y Claudia Segura, de España. Su trabajo incluye explorar los territorios antioqueños para construir una propuesta artística relacionada con las experiencias y los conocimientos de sus comunidades.
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