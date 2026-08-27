El Metro puso a rodar los trenes biodiversos para conocer la fauna y la flora de la ciudad

En 2025 se detectaron más de 800 especies de fauna en Medellín entre aves, mamíferos, insectos y otros grupos de fauna. Animales que conviven con nosotros, pero que muchas veces no vemos, ni conocemos, y por lo tanto, no cuidamos.

Lea también: Corantioquia alerta por tráfico de aves: ya son 2.078 ejemplares ingresados a su Hogar de Paso

Para eso, este mes de agosto se pusieron en circulación los trenes de la Biodiversidad, una campaña de comunicación y sensibilización ciudadana que ya rueda en dos trenes del sistema Metro y que busca que miles de usuarios conozcan, valoren y protejan las especies y ecosistemas que habitan el Distrito.

La iniciativa, liderada por la Secretaría de Medio Ambiente, en alianza con la Corporación Parque Arví, parte del lema “Conocer para amar, amar para cuidar”. La campaña invita a los ciudadanos a descubrir la riqueza natural de Medellín, pero sobre todo a entender que la protección de la biodiversidad depende en gran medida de las acciones cotidianas de quienes habitan el territorio.

“Tenemos una apuesta muy importante para la ciudad y es generar conciencia sobre toda la riqueza natural que Medellín tiene el privilegio de albergar, gracias a que tenemos un compromiso importante de conservación de áreas naturales estratégicas, de conectividad ecológica, de renaturalización de la ciudad. Y gracias a que tenemos todas esas estrategias en marcha, pues tenemos también una biodiversidad que se expresa con animales de muchas especies, con muchas especies vegetales que tenemos la posibilidad de conocer de primera mano en el Metro de Medellín”, dijo la secretaria de Medio Ambiente de Medellín, Marcela Ruiz.

Uno de los pilares de esta estrategia es el monitoreo de fauna silvestre, que utiliza herramientas como las cámaras trampa para conocer qué especies están presentes y cómo transitan por diferentes zonas del territorio. A esto se suma la siembra de más de 197.000 árboles nativos, el mantenimiento de 20 corredores verdes, la instalación de pasos de fauna para facilitar el desplazamiento seguro de los animales y la conservación de más de 4.300 hectáreas asociadas a quebradas abastecedoras de acueductos, mediante acciones de protección de predios públicos y el esquema de Pago por Servicios Ambientales.

“En el tren tenemos un mínimo de especies que están reflejadas, pero en los inventarios que hemos hecho a través de proyectos de monitoreo en el Parque Arví y en las 17 reservas de la ciudad, podemos hablar que en Medellín hay más de 4.000 especies identificadas, en solo plantas y un sinnúmero de mamíferos y de especies de fauna también que estamos identificando y que estamos en proceso de conservación y cuidado”, señaló Julián Darío Álzate, director (e) de la Corporación Parque Arví.

El tucán esmeralda, el mono tití y el mono nocturno andino, el águila crestada, el cacique candela, la orquídea cucarroncita, el hongo copa rosada, el puma, el ocelote, el barranquero, la zarigueya y más especies adornaran los vagones del Metro por dentro y por fuera.

Le puede interesar: Los caminos de los pumas ‘paisas’: así se mueven entre el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño

La campaña se da en el marco de Climate Week Medellín 2026, una plataforma internacional de acción climática, que llega por primera vez al país y se realizará del 28 de septiembre al 10 de octubre.