Los caminos de los pumas ‘paisas’: así se mueven entre el Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño

Cuando los bosques se llenan de noche y solo se oye el silbido del viento, el puma se despierta. Se yergue y empieza a buscar, con ojos sagaces, el sosiego del hambre. Sus orejas triangulares se mueven, como seres independientes, expandiéndole el paisaje más allá de sus ojos. Incluso sus bigotes, como herramientas tácticas, empiezan a tantear el aire. Así despierta el enorme felino que merodea los bosques del sur del Valle de Aburrá y el Suroeste antioqueño. Solo, silencioso, sin corona ni reino, pero con un poderío que se extiende por toda la cordillera.
Pico y Placa Medellín
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