Así es el “Bluetoothing”, la peligrosa práctica de inyectarse sangre ajena que podría aumentar diagnósticos de VIH

El fenómeno del “bluetoothing” ha generado una alerta de salud pública a nivel mundial debido a que esta práctica para la aplicación de drogas intravenosas ha aumentado los riesgos de propagación del VIH/Sida. En varias regiones del mundo ya hay epidemias de este virus.

También conocida como hotspotting, flashblood o flashblooding, esta práctica consiste en que una persona se inyecta una droga como metanfetamina, heroína u otros opioides, y antes o inmediatamente después del pinchazo, extrae una dosis de su propia sangre dentro de la jeringa para inyectársela directamente a otra persona o compartirla en grupo.

Con esa práctica, los consumidores pretenden conseguir un efecto adicional del alucinógeno sin pagar una dosis completa; sin embargo, recibe una cantidad inferior a la primera persona y, por ende, es limitado su efecto.

Esta inusual técnica de consumo ya se ha dado en países como Fiyi, según lo relata la BBC. En este archipiélago ubicado en Oceanía, cerca de 1 de cada 60 adultos vive con VIH, esto sin contar que desde el 2014 hasta el 2024 las infecciones se multiplicaron por 10.

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Ante el número de personas diagnosticadas, el Ministerio de Salud le ha declarado al medio mencionado que efectivamente esa práctica era uno de los factores que más impulsaba el aumento de los casos. En este territorio, entre el 48% y el 50% de las nuevas infecciones se concentran en personas que se inyectan drogas, afectando con especial dureza a jóvenes de 15 a 34 años.

Otro continente afectado es África. Países como Sudáfrica, Lesoto, Zimbabue y Tanzania también han presentado casos de esta práctica. En estos países, utilizan esta técnica a través de las llamadas “casas trampa”, que consisten en edificios abandonados donde se pueden vender, comprar y consumir drogas.

En Asia, específicamente en la región de Karachi, en Pakistán, las autoridades han detectado un mercado negro de jeringas usadas infundidas con sangre ajena vendidas por centavos a personas con abstinencia.