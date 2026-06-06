Tusi en Medellín por todas partes: afecta la circulación y la vejiga

De un tiempo para acá, se hizo la más popular. La invitan a todas las fiestas. Artistas famosos le dedican canciones. Blessd la menciona, Peso Pluma también, y Arcángel no se queda atrás. Tiene muchos nombres, pero la mayoría la conoce como “tusi”, y su huella ya está por todas partes en Medellín.
Pequeñas bolsitas ziploc con stickers de Homero Simpson, de Bugs Bunny, de signos de pesos en oro, de perfumes de lujo como Calvin Klein o Coco Chanel. Se han contabilizado hasta cuarenta y tres marcas distintas repartidas por barrios y plazas de vicio de la ciudad que, para muchos, es su cuna. Pero en 2026, la popularísima tusi ya no es solo noticia de fiesta. Es una alerta médica nacional.
En lo que va del año, la Secretaría de Salud de Medellín ha reportado 18 casos de daño vascular severo y al menos una amputación vinculados a su consumo. La Asociación Colombiana de Medicina Vascular emitió un comunicado de alerta dirigido a todos los médicos del país. Y el Ministerio de Justicia advirtió que una sola dosis puede contener hasta 9 sustancias distintas y solicitó mantener vigilancia epidemiológica. La ciudad que la vio crecer enfrenta ahora las consecuencias de décadas de una droga que nadie regula y que pocos entienden.