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Juzgado ratifica suspensión de bombardeos de las Fuerzas Militares cuando haya menores

La decisión es una respuesta a la impugnación presentada por el presidente Abelardo De la Espriella, el ministro de Defensa Jorge Mora y la cúpula militar, entre otros.

  • En el primer mes de gobierno del presidente De la Espriella se han hecho tres bombardeos. Foto: Fuerzas Militares
    En el primer mes de gobierno del presidente De la Espriella se han hecho tres bombardeos. Foto: Fuerzas Militares
El Colombiano
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hace 8 minutos
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La jueza 34 de Familia de Bogotá dejó en firme este miércoles la medida preventiva que ordena suspender los bombardeos de las Fuerzas Militares en zonas donde exista la posibilidad de presencia de menores de edad.

El despacho rechazó la impugnación presentada por el presidente Abelardo De la Espriella, los ministros de Defensa e Interior, Jorge Mora y Rodrigo Lara, y los integrantes de la cúpula militar contra la decisión adoptada el pasado 3 de septiembre, con la que se había ordenado frenar de manera parcial este tipo de operaciones.

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