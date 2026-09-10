Él es Juan Montoya, el diseñador de interiores colombiano que ha trabajado para Britney Spears y Fernando Botero

Cuando le preguntan a Juan Montoya cuál fue el momento exacto de su vida en el que decidió convertirse en diseñador, él, sin titubeos, responde firme que esa vocación viene desde el nacimiento. Lo que comenzó con dibujos y casitas de cartón hechas a mano terminó convirtiéndolo en uno de los colombianos pioneros en diseño de interiores y en un referente internacional de un oficio que tiene como lienzo un espacio. Desde niño, su entusiasmo por estudiar arquitectura estuvo ahí. Por eso, luego de terminar el colegio, estudió en la Universidad La Gran Colombia y años más tarde llegó a Nueva York e ingresó a Parsons School of Design, una de las escuelas de arte y diseño más prestigiosas del mundo. Vivió en París, luego en Milán y después, otra vez, en Nueva York, donde finalmente abrió su estudio, que más de cuatro décadas después continúa creciendo. Lea: ¿Cómo iluminar la casa? Esto recomienda una experta para crear espacios más agradables Montoya, que ha diseñado para Fernando Botero y Britney Spears y es bisnieto del escritor Jorge Isaacs, es miembro del Salón de la Fama del Diseño de Interiores. En 2010 fue incluido en el listado de los 30 diseñadores más importantes del mundo y ha recibido múltiples premios internacionales. Aunque lleva más de la mitad de su vida viviendo por fuera de Colombia, visita constantemente su país, especialmente la casa que tiene en Barichara, llamado por muchos el pueblo más lindo del país. Ahora está en Medellín como embajador de Monogram en la Feria de Diseño Medellín Powered by Idd Cologne, evento en el que este viernes hablará sobre por qué la cocina ahora es uno de los lugares de encuentro por excelencia del hogar. EL COLOMBIANO conversó con él.

¿En qué momento de su vida tomó la decisión de convertirse en diseñador?

“Desde que nací. Al comienzo, cuando estaba en la primaria, dibujaba. Mi mamá, cuando vio ese entusiasmo por dibujar, vivíamos en Cali. Antes vivíamos en Puerto Tejada, y de ahí pasamos a vivir a Cali y siempre me entusiasmó la idea de dibujar. Eso siempre ha sido parte de mi forma de crecer, si puede decirse de alguna manera. Pasó el tiempo, hice la primaria, y empecé a construir casitas de cartón. Se las vendía a mis amigos: con tres garajes, dos garajes... Siempre estaba ahí el concepto de crear un ambiente. Eso me hizo tener el coraje de mirar qué era lo que yo quería hacer. En toda mi vida, el diseño ha sido siempre parte de mi ser”.

Cuando estudió en Parsons en Estados Unidos, ¿cómo era el campo del diseño de interiores y cuáles han sido las principales transformaciones que ha tenido en las últimas décadas?

“Los cambios de estas décadas yo los considero como una especie de qué está de moda. Pero realmente lo más importante es estudiar el espacio. Si yo estoy diseñando, por ejemplo, para Medellín, no puedo diseñar en Medellín como lo haría en Bogotá. Ni en Bogotá puedo diseñar como lo haría en Medellín. Eso está relacionado con el estudio que debe hacerse sobre el ambiente, el color, la luz, la transparencia, tiene que estar la fascinación por espacios que sean frescos y que no sean abrumadores. De modo que todo esto tiene que tener una base muy importante dentro del lugar donde se diseña”.

Cuáles han sido los proyectos de diseño más relevantes de su carrera?

“Los proyectos más relevantes son aquellos en los que el cliente da acceso para que yo sea el diseñador, para que yo sea el que imponga, pero que, al mismo tiempo, haya una conexión química entre el diseño, el cliente y el diseñador [...] Lo que yo hago es crear un programa en el cual te analizo: cómo te vistes, cómo sales, qué te pones. Todo eso me sirve para poder enfocar cómo se va a desarrollar. Es muy importante tener una conexión muy cercana con la forma como la gente vive para que el proyecto sea un logro total. Porque, al final, yo no voy a vivir ahí. Yo estoy diseñando para ti. Y para ti tiene que ser algo con lo que vas a estar emocionada cada vez que entres”.

En cuanto a estilos, colores y formas, ¿qué le gusta a usted personalmente?

“A mí, en realidad, me gusta todo. Depende de cómo se coloca, cómo se hace y cómo se pone. O sea, no hay color feo. Todo depende de cómo se combina y cómo se crea con ese color es lo que hace que todo salga espectacular”.

¿Cómo ve lo que ha pasado en Colombia en los últimos años en el campo del diseño y la arquitectura?

“Yo creo que hay un adelanto enorme. No solamente cuando veo arquitectos y diseñadores trabajando en Colombia, sino que hay un reconocimiento muy grande de lo que es nuestra cultura y de cómo podemos extraer de la artesanía, del trabajo del artesano, para crear algo más sofisticado y llevarlo a un nivel internacional”.

Después de tantos años de trayectoria, ¿qué proyecto siente que todavía le falta hacer?