Tres militares muertos y cuatro heridos deja ataque con drones en Ocaña, Norte de Santander: esto se sabe

Tres militares murieron y otros cuatro resultaron heridos tras el ataque registrado durante la noche del viernes 4 de septiembre contra el cantón militar Trapiche, ubicado en Ocaña, Norte de Santander.
Según informó la Segunda División del Ejército Nacional, aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos impactaron dentro de la unidad militar. Posteriormente, durante las labores de seguridad desplegadas en el perímetro, soldados de la motorizada sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del Eln.