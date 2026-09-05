Tres militares muertos y cuatro heridos deja ataque con drones en Ocaña, Norte de Santander: esto se sabe

Tres militares murieron y otros cuatro resultaron heridos tras el ataque registrado durante la noche del viernes 4 de septiembre contra el cantón militar Trapiche, ubicado en Ocaña, Norte de Santander. Según informó la Segunda División del Ejército Nacional, aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos impactaron dentro de la unidad militar. Posteriormente, durante las labores de seguridad desplegadas en el perímetro, soldados de la motorizada sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del Eln.

Los primeros militares fallecidos fueron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo. En ese momento, el Ejército informó que otros cinco uniformados habían resultado afectados y recibían atención médica especializada.

Sin embargo, durante este sábado el Ejército Nacional confirmó el fallecimiento del soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, quien había resultado herido en el ataque y permanecía bajo atención médica. El uniformado murió pese a los esfuerzos del personal de salud que atendía su condición, con lo que el número de militares fallecidos ascendió a tres y el de heridos quedó en cuatro. Tras confirmar su muerte, la Segunda División del Ejército expresó sus condolencias a sus familiares y anunció acompañamiento institucional. “A su familia y seres queridos extendemos nuestra solidaridad y nuestro más sentido pésame en este difícil momento. Como institución, hemos dispuesto un equipo humano para brindar acompañamiento integral a sus familiares”, indicó la Segunda División del Ejército en su cuenta de X. La institución también informó que dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias de los militares fallecidos y brindarles el apoyo correspondiente.

Así se desarrolló el ataque en Ocaña

De acuerdo con el comunicado de la Segunda División del Ejército, el ataque inicial ocurrió con aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos que impactaron dentro del cantón militar. El hecho se registró alrededor de las 7:20 de la noche. Información entregada por el secretario de Gobierno de Ocaña indicó que durante el hostigamiento habrían sido utilizados más de 16 drones. Después del ataque, un pelotón de soldados de la motorizada salió de la unidad militar para asegurar el perímetro y verificar si existían amenazas contra las instalaciones o el personal. Fue durante esta maniobra que los uniformados sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del grupo armado organizado Eln. Según el Ejército, en este enfrentamiento murieron el capitán Marco David Pirajón Montezuma y el soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo. La institución señaló que el ataque con drones y las acciones posteriores constituyeron hechos distintos dentro de la respuesta desplegada en la zona.

Gobierno anuncia medidas de seguridad para el Catatumbo

Tras conocerse el ataque, el presidente Abelardo De La Espriella expresó su solidaridad con los familiares de los militares fallecidos y con los uniformados heridos. “A las familias de nuestros dos héroes asesinados, toda mi solidaridad, mis oraciones y la gratitud de Colombia. A nuestros soldados heridos, mi deseo de pronta recuperación”, manifestó De la Espriella. El mandatario también anunció una nueva estrategia de seguridad para el Catatumbo, que será diseñada junto con la cúpula militar y de Policía y que estará dirigida contra las estructuras armadas, sus cabecillas, sus fuentes de financiación y las economías ilícitas de la región. “Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

Como medida posterior al ataque, fue decretado el toque de queda en Ocaña con el propósito de reducir el riesgo de nuevas acciones que pudieran afectar a integrantes de la Fuerza Pública o a la población civil. Por su parte, el Ejército Nacional informó que mantendrá las operaciones militares contra las estructuras armadas ilegales que operan en la provincia de Ocaña, con el objetivo de proteger a la población y mantener la seguridad en la región. Mientras avanzan las labores de verificación, cuatro militares permanecen heridos y las autoridades continúan con la evaluación de los daños ocasionados en el cantón militar Trapiche y con las acciones de seguridad en el área. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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