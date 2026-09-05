De la Espriella reporta 14.422 capturas y millonaria incautación de cocaína en su primer mes de presidente

La Fuerza Pública mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales y el narcotráfico en distintas regiones del país. En un mensaje publicado en X, el presidente, Abelardo de la Espriella, reportó los resultados de las operaciones desarrolladas durante las últimas 24 horas. Según el mandatario, en ese periodo fueron capturadas 24 personas, mientras que un integrante de estructuras criminales se sometió a la justicia y otro murió durante el desarrollo de operaciones militares y policiales. Las autoridades también reportaron la incautación de siete armas de fuego, 1.012 municiones y ocho artefactos explosivos, como parte de las acciones contra organizaciones armadas y redes criminales. Siga leyendo: Golpe contra El Mesa: tras operativo detuvieron a 21 de sus miembros en La Ceja

Más de 550 kilos de cocaína incautados

Uno de los principales resultados de la ofensiva se concentró en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con el balance entregado por De la Espriella, en las últimas 24 horas fueron incautados 551 kilogramos de cocaína y 20 kilogramos de marihuana. Además, las autoridades destruyeron cuatro laboratorios utilizados para la producción de estupefacientes y decomisaron más de 55 toneladas de insumos sólidos empleados en los procesos asociados a la producción de drogas ilícitas. El presidente aseguró que estas operaciones hacen parte de una estrategia sostenida contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y el denominado narcoterrorismo.

Balance de la ofensiva desde el 7 de agosto