Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

“Es una campaña sistemática y mal intencionada”: Bruce Mac Master rompe su silencio sobre ataques a la Andi

El presidente de la Andi defendió la autonomía del gremio de industriales, cuestionó las acciones que están afectando su reputación y pidió diálogo para preservar la institucionalidad.

  • Bruce Mac Master enfatizó que el debate no debe centrarse únicamente en su figura como presidente, sino en la institucionalidad gremial y en el papel que cumple la Andi en Colombia. Foto: Cortesía
    Bruce Mac Master enfatizó que el debate no debe centrarse únicamente en su figura como presidente, sino en la institucionalidad gremial y en el papel que cumple la Andi en Colombia. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 minutos
bookmark

Después de varios días de guardar silencio público, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), se pronunció sobre la situación que atraviesa el gremio.

El dirigente explicó que decidió privilegiar los canales institucionales porque considera que, en determinados momentos, hablar más públicamente no necesariamente contribuye a encontrar soluciones.

En contexto: ¿Escala la tensión entre la Andi y el Gobierno? Coca-Cola sale de una cámara y otras tres empresas dejarían el gremio

También señaló que tiene una responsabilidad especial de cuidar a la Andi, sus más de 1.600 afiliados, sus colaboradores y todo el equipo de trabajo que hace posible el funcionamiento de la organización.

Mac Master enfatizó que el debate no debe centrarse únicamente en su figura, sino en la institucionalidad gremial y en el papel que cumple la Andi en Colombia.

“La Andi es mucho más que su presidente”

Uno de los principales mensajes del pronunciamiento fue la defensa de la organización por encima de las personas que ocupan sus cargos directivos.

“La Andi es mucho más que su presidente”, afirmó Mac Master, quien recordó que se trata de una institución con 82 años de historia, construida durante décadas por empresarios, trabajadores, juntas directivas, colaboradores y distintas generaciones.

Vea aquí: La Andi eligió nueva Mesa Directiva y mantiene a Bruce Mac Master como presidente del gremio

El dirigente gremial la describió como una organización independiente, técnica, propositiva y al servicio de Colombia, y sostuvo que la responsabilidad actual es preservar su autonomía y evitar que una circunstancia coyuntural afecte su capacidad de cumplir esa misión.

“Cuando están de por medio una institución de 82 años, miles de empresas, cientos de miles de trabajadores y un equipo comprometido con servirle al país, la prudencia no es ausencia de posición”, afirmó.

Mac Master denuncia acciones contra la reputación de la Andi

El pronunciamiento subió de tono cuando Mac Master hizo un llamado a suspender lo que calificó como una “sistemática campaña de acciones mal intencionadas” contra la organización.

“A nombre de más de 1.600 afiliados y del mío propio hago un llamado enfático a suspender la sistemática campaña de acciones mal intencionadas para afectar la reputación de una entidad”, manifestó.

Según el dirigente, la Andi se ha ganado el respeto de una parte importante de la sociedad colombiana mediante su trabajo y compromiso.

Entérese: Caso Carolina Soto en la CCI revela tira y afloje entre Gobierno y gremios

Mac Master también defendió el derecho constitucional de los empresarios a asociarse libremente y tomar sus decisiones de manera autónoma, sin presiones.

La Andi mantendrá su relación con los gobiernos

El presidente de la Andi recordó que el gremio ha trabajado con todos los gobiernos de Colombia, defendiendo sus convicciones, expresando sus diferencias de manera respetuosa y buscando espacios de construcción conjunta.

Aseguró que esa seguirá siendo la posición de la organización. En ese contexto, explicó que durante los últimos días se han privilegiado los canales institucionales y la búsqueda de una conversación directa, franca y respetuosa.

El llamado de Bruce Mac Master al diálogo

Mac Master sostuvo que, más allá de las personas, lo fundamental es preservar una institución que pertenece a sus afiliados y que estos han puesto al servicio de la sociedad y del país.

También destacó el trabajo de la Andi para fortalecer la posición del tejido empresarial colombiano frente al Estado, en las regiones y en el ámbito internacional.

Vea aquí: “Tenemos seis crisis y todas deben atenderse con la misma celeridad”: Bruce Mac Master

Al finalizar su pronunciamiento, hizo un llamado a fortalecer la conversación entre los diferentes actores del país.

“Colombia necesita más diálogo, más confianza y más capacidad de trabajar conjuntamente”, afirmó. Y agregó que Colombia merece avanzar en esa dirección y que es posible hacerlo con buena voluntad.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos