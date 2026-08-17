“Tenemos seis crisis y todas deben atenderse con la misma celeridad”: Bruce Mac Master

El país enfrenta varias crisis que requieren atención inmediata, pero todavía tiene margen para corregir el rumbo. Ese es el diagnóstico de Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Para el dirigente gremial, las finanzas públicas, la salud, la energía y la seguridad son los principales frentes que deberá atender el nuevo Gobierno. Mac Máster dialogó con EL COLOMBIANO tras su intervención en el 11° Congreso de la asociación en Cartagena. Allí también abordó la respuesta empresarial al terremoto y reveló cómo se destinará los recursos recogidos por la Andi que ascendieron a los $201.637.565.026, a través de la campaña #EmpresasUnidasPorColombia. A su vez defendió la participación privada en la reconstrucción y señaló que la construcción, la energía y la infraestructura pueden convertirse en motores para reactivar el crecimiento.

¿Qué harán con los recursos recogidos para las personas afectadas por el terremoto?

“Ahora queremos coordinar justamente con el esfuerzo que está haciendo el Gobierno alrededor del fondo que el presidente está creando, y con el ejercicio que se está haciendo con la primera dama y con la señora del señor vicepresidente de la República. Necesitamos un ejercicio de coordinación muy grande para tratar de entender qué hacen unos, qué hacen los otros; de qué se encarga el Estado, de qué se encarga un privado y de qué se encarga una fundación. En eso, nosotros también le hemos ofrecido capacidad de coordinación al Gobierno”. Le puede interesar: Las cinco urgencias que plantearon los empresarios al gobierno en el Congreso de la Andi

Han mencionado la experiencia del Forec. ¿Qué tan importante fue la participación de los empresarios en ese proceso de reconstrucción?

“Yo creo que la atención específica de la emergencia que se presentó en 2010-2011 se trató exactamente igual. Al principio se hizo así, luego aparecieron otras cosas y el Fondo Adaptación terminó siendo creado por ley. Posteriormente, asumió una responsabilidad dentro del Estado, en términos del cambio climático. Lo que yo vi con eso fue la participación del sector privado en esos grandes proyectos del país, por ejemplo, en las vacunas”.

¿Los empresarios estarían dispuestos a involucrarse de lleno en la reconstrucción?

“Hay una gran ventaja y es que algunas entidades, como la Fundación Andi y otras que son muy cercanas a este ecosistema, tienen incluso protocolos definidos que nos permiten establecer las rutas para el seguimiento de los recursos, la auditoría, transparencia, ejecución de los proyectos y relación con el donante, en el sentido de que hay que informarle cómo se están utilizando los recursos”. Todo eso lo queremos poner a disposición del Gobierno para lo que le sirva. El Gobierno tiene que definir, porque está llegando en un momento complejísimo. Lo que le hemos dicho es: ‘Vea, esta experiencia la tenemos y todo lo que nosotros podamos aportar allí, cuente con eso’”.

En su presentación habló de que los empresarios del país, al igual que los de México y otros países decidieron sostener la economía. ¿Qué hubo detrás de esa decisión empresarial?

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, durante su intervención en el 11° Congreso de la asociación en Cartagena. FOTO: JULIO HERRERA

“Nosotros decidimos muchas cosas, pero una de ellas fue tratar de mantener la economía y, por lo tanto, a los trabajadores y a la sociedad, lo más indemnes posible frente a decisiones que, eventualmente, pudieran generarnos problemas grandes. Voy a poner un ejemplo muy notorio, la relación con Estados Unidos. Si Colombia hubiera tenido una relación con Estados Unidos que hubiera terminado en una fricción demasiado grande, probablemente hubiéramos tenido un problema con consecuencias gigantescas sobre la producción, las exportaciones y los 7 millones de colombianos que viven allá. Nos dedicamos a mantener esa relación, a pesar de todas las peleas que pudiera haber entre un gobierno y otro, y a pesar de las agresiones y de las fallas diplomáticas tan grandes que se presentaron”. Lea más: Andi propuso a gobierno de Abelardo cómo podría crecer al 5%

¿Usted cree entonces que el sector empresarial ganó esos cuatro años? Me refiero a que también mostró encuestas sobre cómo veía la gente al sector empresarial, que incluso ya está por encima de las ONG.

“Creo que nosotros no nos dedicamos a ganar la pelea, y eso no fue para nosotros un objetivo primordial. Lo verdaderamente importante fue mostrarles a los colombianos lo que hace el sector empresarial: cómo producimos empleo, impuestos, cómo estamos en las regiones, cómo el día que se pierde una empresa hay muchas familias que se ven afectadas y cómo, efectivamente, los servicios y los productos que sacamos son los que necesita la sociedad. Creo que eso es, para nosotros, lo verdaderamente valioso. La gente hoy en día sí tiene a los empresarios en los niveles más altos. Yo mostré una encuesta de Edelman y del Latinobarómetro, pero esto coincide con otras encuestas de percepción de la gente. Ahí también aparece el 65% o el 68% de la gente con una opinión favorable sobre el sector empresarial”.

Hacía una especie de invitación a no hablar más del anterior gobierno, de Gustavo Petro...

“Sí. A mí me parece que ya perdimos demasiada energía y demasiado tiempo. Nos hizo gastar muchos recursos y oportunidades girando alrededor de él. Creo que también hablamos mucho de cosas que eran absolutamente intrascendentes para el país. Nos metimos un poco en la misma locura de él. No debemos dejar que eso vuelva a suceder. En cierta forma, nos distrajimos, y creo que ahora tenemos la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Básicamente, concentrándonos en hacer un corte de cuentas en este momento: entender cómo nos entregó el país, cómo entregó el Estado y cómo entregó el Gobierno. Hay que ponerlo sobre la mesa, para que el nuevo Gobierno sepa exactamente con qué cuenta y para que la gente sepa qué es lo que está recibiendo el nuevo Gobierno. Debemos concentrarnos en recuperar las cosas más graves, estabilizarlas y, luego, en la medida de lo posible, comenzar a crecer y a proyectarnos hacia el futuro”.

¿Cuál es el diagnóstico que hace de la situación actual del país?

“Es un poco extenso en cada una de sus partes, pero, si vamos a destacar los problemas esenciales, están el tema fiscal, la salud, la energía y la seguridad. Son las cuatro cosas más importantes. Todas están en estado crítico, en estado grave, pero afortunadamente no están en un estado irrecuperable ni catastrófico. Por eso, especialmente en términos de la deuda, estamos todavía en una situación en la cual, si se toman los correctivos en este momento, se puede atender la situación. Se ven por lo menos cinco crisis grandes y esas crisis tienen que ser atendidas de forma inmediata. Ahora, inclusive, la nueva crisis que aparece con la emergencia derivada del terremoto tampoco reemplaza las otras crisis. Al final, lo que tenemos es que, en lugar de tener cinco, ya tenemos seis crisis y todas tenemos que atenderlas con la misma celeridad. Es muy importante que se atienda bien el terremoto, pero también que se hagan todas las otras cosas de forma inmediata. Por ejemplo, el sistema de salud no da espera ni un segundo y tenemos que trabajarlo. Pasa lo mismo con el energético”. Conozca también: Bruce Mac Master alerta por 5 frentes críticos para Colombia: energía, finanzas, salud, seguridad y relaciones internacionales

Utilizó la palabra “recuperar” el sistema de salud, no cambiarlo. ¿Qué significa esto?

“Sí. Inclusive, utilicé tres palabras. Dije que lo primero que deberíamos hacer es estabilizarlo. Está muy inestable, desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista operativo. Hay cosas que hoy en día no se sabe quién las va a hacer ni cómo las va a hacer. Lo segundo es que hay que recuperarlo. Entonces, con eso uno va definiendo realmente cuáles son las cosas que puede recuperar. Por ejemplo, se cerraron más de 4.000 IPS, como clínicas, puestos de salud y laboratorios. Colombia tenía 12.000 y se cerraron 4.000. También se cerraron 6.000 servicios. Cuando estamos hablando de 6.000 servicios, estamos hablando, por ejemplo, del servicio de pediatría de un hospital en Medellín que se cerró. Entonces, hoy los hospitales prestan menos servicios de los que prestaban en el pasado. Eso tenemos que recuperarlo, sin la menor duda. Y luego tenemos que, por supuesto, responder una pregunta que Colombia no había respondido antes, inclusive durante el gobierno de Gustavo Petro: ¿cómo íbamos a hacer para financiar un sistema de salud que tenía más obligaciones que ingresos? Sin duda alguna, esa es una respuesta que tenemos que buscar y hay varias soluciones. Una de las soluciones es decir, de verdad, honesta y transparentemente, que hay una porción del sistema de salud que la tiene que pagar el Estado, o una porción mayor. La otra es decir: ‘No, la tienen que pagar los ciudadanos’. Al final, nos salimos de eso de una manera muy distinta, o tenemos que buscar la forma de que la obligación del Estado sea, de pronto, una obligación menor”.

¿Cree que el Gobierno va a tener capacidad para atender esta crisis humanitaria y al mismo tiempo dedicarse a la de la salud?

“Es que tiene que hacerlo. No tiene ningún chance de no hacer las dos cosas. Si uno se dedica, por ejemplo, a atender en este momento a las víctimas del terremoto, pero abandona a los pacientes y a la gente colombiana, pues crea otra crisis muy grande, también con un alcance humanitario catastrófico, que no nos podemos dar el lujo de tener”.

En el tema de las finanzas, presentó un ejercicio de la Andi sobre países que han atravesado crisis fiscales similares, como Argentina. ¿Van a entregar este análisis al Gobierno?

“Sí, sin duda. Nosotros quisimos responder una pregunta. Primero, tratamos de definir qué tipo de crisis tiene Colombia, qué tan grave es, qué tan incontrolable es y qué tanto nos puede llevar al abismo. Nos encontramos con que no es tan grave y que se puede solucionar con medidas duras, pero que podemos tomar nosotros, sin necesidad de acudir a mecanismos extraordinarios internacionales. Lo segundo es que quisimos hacer un recuento de cuál había sido la experiencia de los países que, en los últimos 20 años, habían tenido crisis fiscales importantes. Por ejemplo, Grecia, Islandia, Irlanda, Portugal y Jamaica. Hicimos un barrido completo para tratar de entender qué había salido bien y qué había salido mal. Eso se lo vamos a entregar al Gobierno”.

¿Cuáles de esos casos son aplicables o, por lo menos, estudiables para Colombia?

“Hay varios casos. El de Islandia, siendo significativamente más pequeño que Colombia, nos deja muchísimas enseñanzas. El caso, por ejemplo, de Portugal o Grecia, no tanto, porque ellos contaban con un respaldo que Colombia no tiene: el de la Unión Europea. Increíblemente, Jamaica logra sacar algunas cosas adelante. El otro caso que miramos con detalle fue Argentina, que también nos enseña muchas de las cosas que no se deben hacer”.

¿Colombia estaba, desde el punto de vista fiscal, en una situación parecida a la de Argentina?

“No exactamente. Tenemos bastantes diferencias. Más bien, Argentina es el ejemplo de muchas cosas de las que no se deben hacer”.

¿Ustedes proponen algunos motores para lograr el crecimiento que necesita Colombia? ¿Cuáles son esos motores que le plantean al nuevo Gobierno?

“Uno de los motores es el sector de la construcción. Siempre ha sido el sector que nosotros hemos considerado que nos puede generar una gran cantidad de beneficios, incluyendo la generación de mano de obra. Además, el producto final que genera la construcción es muy bueno para el bienestar de la gente, pero también integra por lo menos 32 cadenas, desarrolla ciudades y demás”. Puede leer: Petro y Bruce Mac Master cruzan acusaciones por el cierre de Propal

¿Ven en el sector de la construcción un potencial de crecimiento que podría aportarle mucho al país?

“Sí. Tranquilamente, uno puede terminar produciendo entre dos y tres puntos adicionales de producto interno bruto, lo cual es una locura. Y esa evaluación se hizo sin terremoto. Eso implica que el terremoto va a terminar siendo parte de esto. Yo no lo quise decir en la presentación, pero una muy buena parte del esfuerzo que se va a hacer para la recuperación va a terminar siendo parte de lo que debería y podría ser el sector de la construcción en este momento. Además, se van a ocupar las personas, los expertos, las compañías y los recursos. Todo eso se va a ocupar en la reconstrucción del terremoto. Sin duda, el terremoto va a ser parte de eso. También tomo como ejemplo todo lo que hizo China. Cuando montó su política industrial hace 30 años, y lo hizo durante tres décadas, lo que hizo realmente fue un gran desarrollo urbanístico”.

¿Además de vivienda, qué otros podrían convertirse en motores de crecimiento?

“El tema de energía, que es un problema hoy en día, también es una oportunidad. Vamos a tener que invertir mucho dinero en energía durante los próximos años: nuevas plantas en las diferentes tecnologías, sistemas de distribución y sistemas de transmisión. Tenemos el caso de la infraestructura, que es el tercero. Yo diría que esos tres son solamente las cosas obvias que estamos necesitando hoy en día y que terminan generando un gran dinamismo. Incluso, nosotros tenemos algunas sensibilidades que no presenté hoy, por ejemplo, alrededor del sector salud, que es muy dinamizador de la economía. Ahí hay una gran cantidad de oportunidades de inversión. Lo había sido durante todos los últimos años. Colombia estaba invirtiendo cerca de $600.000 millones a $700.000 millones todos los años en nuevos hospitales y en la ampliación de los hospitales. Siempre lo veníamos haciendo, pero lo dejamos de hacer durante los últimos años, cuando el sector se volvió poco confiable. El sector agro, por supuesto, tiene las oportunidades obvias que todos sabemos y entendemos. Luego, la otra cosa que hicimos fue identificar los grandes sueños a los que deberíamos dispararle en este momento. Dentro de ellos, por ejemplo, consideramos que Urabá es uno de esos grandes sueños, que es tan relevante para la región antioqueña. Entre otras cosas, porque allí estamos hablando de un sueño que ya se comenzó a materializar y hay cosas que están pasando en Urabá que son importantísimas. No solamente se logró finalmente la interconexión con el tema de los túneles y el mejoramiento de la carretera, que todavía tiene cosas por mejorar, pero que ha avanzado significativamente, sino también la construcción del puerto, las oportunidades alrededor del sector agroindustrial e incluso oportunidades en el sector aeroespacial, como el ejercicio que está haciendo el gobernador Andrés Julián, que puede ser una cosa interesantísima para la región”.

Usted también mostró un mapa con la cantidad de proyectos que hay en todo el país. ¿Qué refleja ese ejercicio?

“Cada región tiene unos proyectos impresionantes, pero ninguno se pone en práctica, o muy pocos. Por eso Urabá es significativo, porque ya hay uno y porque existe una decisión gubernamental de hacerlo. A veces nos quejamos desde el sector privado de que la razón por la cual no hacemos las cosas es porque el Gobierno no lo permite o porque las autoridades no lo permiten. Bueno, ¿y qué tal un proyecto que nace de la idea de un gobernante?” Algunos de los expositores hablaban de aprovechar toda la tragedia para hacer una especie de Plan Marshall para el Eje Cafetero, el Valle y Chocó. ¿Cómo ve esa idea? “Sí. Siempre hay que hacer eso. Uno no puede perder el foco. En todo caso, el foco, sobre todo, es humanitario, pero claro que, alrededor de atender la tragedia, va a haber una gran movilización de recursos, de trabajo y de oportunidades, e incluso de productos y servicios”.

El presidente De la Espriella propuso acabar con el 4x1.000. ¿Cómo reciben los empresarios esta propuesta?

“El 4x1.000 ha sido un problema. Es un impuesto a las transacciones, lo que hace que sea un impuesto muy mal enfocado, en el sentido de que no hay forma de escoger realmente bien quién tiene que pagarlo y quién no. Es un impuesto mal diseñado. Funcionó en su momento como un salvavidas. Arrancó como un impuesto a la seguridad o a la guerra. Es un impuesto que nosotros hemos pedido siempre que se quite, porque recauda muy poco y, además, tiene un efecto nocivo muy importante, es un impuesto contra la bancarización. Si algún problema tiene Colombia hoy en día, no solamente es el hecho de que hay mucha gente que, en términos de equidad, no tiene acceso al sistema financiero, sino que además pasan muchas cosas por fuera del sistema financiero. Nosotros necesitamos que todo pase a través del sistema financiero para que podamos controlar, por ejemplo, los recursos”.

¿Qué otra cosa le pondría a la reforma tributaria propuesta por De la Espriella?

“Colombia tiene que hacer una definición que no hemos hecho todavía: cuál es el nivel de impuestos que conduce a que crezca más. Esa respuesta nunca la hemos resuelto.

Siempre resolvemos cuál es el nivel de impuestos que conduce a pagar el hueco, cuál es el nivel que conduce a aumentar el gasto o cuál es el que conduce a pagar la deuda. Pero no respondemos cuál es el nivel que conduce a que crezcamos más. Además, una de las grandes trampas que tiene el sistema tributario colombiano es que, como no crecemos tanto, entonces no se pagan tantos impuestos. Parece una retórica tonta, pero es un tema de paciencia. Si uno lograra tener mucho mayor crecimiento, sin duda alguna, podríamos tener un nivel de recaudo significativamente mayor para el Estado que el que estamos teniendo hoy en día. Hay que poner el foco no en dónde me voy a gastar las cosas, sino en qué me puede producir más. ¿Cuál es la mejor economía que podemos tener? La pregunta es cuál es la mejor economía que podemos tener, que siempre va a ser la economía más desarrollada, la que más produzca y la que más empleo genere. Al final, también va a ser la que más impuestos va a pagar.

Pero eso requiere una gran grandeza del gobernante, porque ese resultado no se presenta de forma inmediata ni automática. Requiere de una paciencia que usualmente el gobernante no tiene. El gobernante no es paciente. El gobernante tiene que pagar la nómina de pasado mañana y quiere pagar el puente pasado mañana. Esa paciencia Colombia no la ha tenido y, como Colombia no ha tenido esa paciencia, nunca hemos sacado una reforma tributaria que sea verdaderamente estructural y que sea la que le sirve al país”.

Después de cuatro años de haber tenido como interlocutor a un gobierno hostil al sector privado, ¿cómo sienten la llegada de este nuevo Gobierno y cómo creen que van a trabajar con él?

“Nosotros no pedimos, en realidad, nada extraordinario. Solo pedimos poder establecer realmente una relación normal entre los diferentes estamentos de la sociedad y poder conversar con el Gobierno. El Gobierno sabe, y el presidente lo expresa así, que lo que más le conviene es que el sector empresarial produzca más. Ese es un gran logro. Lograr eso es una diferencia del cielo a la tierra comparado con lo que venía. Ellos saben, el Gobierno entiende que tenemos muchos más intereses alineados que los que habían sido declarados hasta ahora y, probablemente, mucho menos intereses encontrados de los que también habían sido declarados durante los últimos años”.

¿Por qué se presentó eso?

“Se presentó porque el interés no era el interés general, sino el interés politiquero y el interés de, básicamente, construcción de ideología y de una narrativa que le ayudara. Una narrativa populista que no pensó nunca en el bienestar general”. Bloque de preguntas y respuestas: