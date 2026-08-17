“Tenemos seis crisis y todas deben atenderse con la misma celeridad”: Bruce Mac Master

El país enfrenta varias crisis que requieren atención inmediata, pero todavía tiene margen para corregir el rumbo. Ese es el diagnóstico de Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Para el dirigente gremial, las finanzas públicas, la salud, la energía y la seguridad son los principales frentes que deberá atender el nuevo Gobierno.
Mac Máster dialogó con EL COLOMBIANO tras su intervención en el 11° Congreso de la asociación en Cartagena. Allí también abordó la respuesta empresarial al terremoto y reveló cómo se destinará los recursos recogidos por la Andi que ascendieron a los $201.637.565.026, a través de la campaña #EmpresasUnidasPorColombia. A su vez defendió la participación privada en la reconstrucción y señaló que la construcción, la energía y la infraestructura pueden convertirse en motores para reactivar el crecimiento.