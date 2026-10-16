“Amarraron su foto a un cadáver”: Recluso muerto en La Estrella decía que estaba embrujado por una víctima

La misteriosa muerte de un presunto sicario recluido en el Centro de Reflexión Carcelaria del municipio de La Estrella, en Antioquia, ha tomado un giro inesperado, pues pocas horas antes del deceso el recluso le confió a su compañero de celda que estaba siendo atormentado por una brujería.

El finado es Andrés Felipe López Bedoya, conocido en el bajo mundo como “Chester”, de 23 años y quien había integrado la banda “La Inmaculada”, la cual se dedica al narcotráfico, la extorsión y el sicariato en los municipios de La Estrella y Caldas, en el sur del Valle de Aburrá.

El muchacho llevaba siete meses en esta prisión municipal de mínima seguridad, cumpliendo una pena de seis años y cuatro meses por tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de inmuebles, porte ilegal de armas y falsedad marcaria.

El pasado 7 de septiembre murió en su camarote del patio 3 de la penitenciaría, por causas que las autoridades forenses no han podido explicar, envolviendo el incidente en un misterio.

EL COLOMBIANO tuvo acceso exclusivo a las declaraciones de varias personas interrogadas por los investigadores de la Fiscalía y la Policía, lo que da luces sobre los últimos instantes en la vida del joven delincuente.

El guardián Héctor Mauricio Botero, quien estaba de turno en ese momento, explicó que a las 00:40 horas recibió una alerta del patio 3, donde varios internos afirmaban que “Chester” estaba convulsionando.

Acudió a su camarote, y al ver su palidez y grave estado de salud, llamó al Cuerpo de Bomberos para que enviaran a un paramédico. El profesional llegó a la 1:50 de la madrugada, cuando el preso ya no tenía signos vitales.

Un médico que fue al sitio posteriormente no quiso certificar el incidente como muerte natural, por lo que los agentes del CTI lo consignaron en su reporte como “muerte por establecer”, a la espera de un dictamen de Medicina Legal.

El compañero de celda era Joan Alexánder Ossa Duarte, sentenciado a 25 años de cárcel por su participación en el secuestro, tortura y asesinato a golpes de un escolta desempleado, perpetrado el pasado 19 de febrero en la vereda Tierra Amarilla, de La Estrella.

Su víctima, Daniel Fernando Guerra Ruiz, fue señalado de robarle a una persona, que al parecer contrató a unos criminales para cobrar venganza, entre ellos Ossa Duarte.

El compañero de celda les relató a los investigadores que “Chester” empezó a enfermarse desde agosto. “Él no soportaba recibir la comida, vomitaba a cada rato y se desmayaba. Como yo dormía al lado, iba y lo zarandeaba, él despertaba y se volvía a desmayar”, explicó.

Ossa Duarte agregó que “en el último mes y medio, el cuerpo de él se fue secando. Eso parecía brujería”.

Horas antes de su muerte, de acuerdo con el testimonio, “Chester” le enseñó un archivo de audio que guardaba en su celular.

“En ese audio hablaba la mujer de una de las personas que él había matado. Le decía que ella había agarrado la foto de ‘Chester’ y se la había amarrado al pie del cadáver del marido, antes de enterrarlo. Entonces, que a medida que el cuerpo del marido se fuera pudriendo, el de ‘Chester’ también”, expresó.

El testigo finalizó su relato indicando que “yo estuve presente cuando él murió. Hizo un ruido muy raro, se chupó, como si se hubiera terminado de secar”.