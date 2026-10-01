BTS llega a Bogotá para su concierto y es recibido como huésped de honor

BTS llegó a Bogotá el miércoles 30 de septiembre para sus conciertos del viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, donde se espera a más de 53.000 personas por función. La llegada al aeropuerto El Dorado fue escalonada: dos integrantes aterrizaron en la mañana desde Estados Unidos y los otros cinco lo hicieron más tarde, desde Corea del Sur. El grupo viene acompañado por más de 150 personas entre equipo técnico, producción y logística, y tiene habitaciones individuales para cada uno de los siete integrantes. BTS es una banda surcoreana de pop integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Debutó en junio de 2013, ha sido nominada cinco veces a los premios GRAMMY y desde 2020 acumula seis sencillos número uno en el Billboard Hot 100, la lista de las canciones más populares de Estados Unidos. En 2020, la revista TIME la nombró “Entertainer of the Year”. Sus seguidores se conocen como ARMY. Los siete regresan a los escenarios tras cumplir el servicio militar obligatorio de Corea del Sur con la gira Arirang, que presenta su álbum del mismo nombre. La gira suma 88 shows en 34 ciudades de 23 países, y Bogotá abre su etapa sudamericana.

Un reconocimiento de la ciudad

La Alcaldía de Bogotá declaró a BTS huésped de honor mediante el Decreto 413 de 2026, firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán. Es un reconocimiento que el alcalde puede entregar a visitantes ilustres que, por su labor política, artística, deportiva, científica o educativa, han contribuido al bienestar ciudadano o al progreso de los pueblos.

La administración destacó la trayectoria de la banda desde 2013, su aporte a la proyección internacional de la música y la cultura surcoreanas y su impacto entre los jóvenes. También dijo que el evento fortalece la imagen de Bogotá como destino de industrias culturales y creativas. Como parte del recibimiento, la Torre Colpatria y el Palacio Liévano se iluminarán de morado, el color con el que se identifica a los seguidores del grupo. Colombia y Corea del Sur tienen relaciones diplomáticas desde 1962.

Seguidores piden privacidad

La llegada se siguió en vivo en redes sociales. Frente a eso, la Unión de Fanbases de Colombia, conformada por Army Bogotá y Army Colombia, pidió a medios y seguidores no divulgar la ubicación del grupo ni transmitir desde aeropuertos, hoteles o lugares privados. Su mensaje fue: “Informar sobre BTS, sí. Informar dónde están, no”. Las agrupaciones también promueven las campañas #BogotáRecibeABTS y “ARMY cuida ARMY”, que invitan a un comportamiento responsable durante los conciertos. Lea También: ¿Celos? Bruno Mars habla de “recuperar” a Karol G tras verla bailar con Drake

Un escenario que genera debate

BTS es reconocida por sus montajes de 360 grados, con el escenario en el centro del estadio y el público alrededor. En Bogotá, la estructura central mide 14,7 metros, se inspira en el pabellón Gyeonghoeru del palacio Gyeongbokgung, en Seúl, y tiene cuatro pasarelas que representan los trigramas de la bandera de Corea del Sur. La producción moviliza 164,5 toneladas de equipos, 9,5 kilómetros de cableado y pantallas LED de más de 50 millones de píxeles. En redes sociales, sin embargo, varias seguidoras han manifestado su desencanto porque, según planos del montaje en Chile difundidos por el medio The Clinic, el escenario de Latinoamérica no tendría las pantallas laterales con forma de X que se han visto en otros países. Aseguran que solo estarían las pantallas del cubo central. Otras cuentas de fans piden calma y señalan que las pantallas instaladas son enormes y se verán desde cualquier localidad. Hasta ahora, los organizadores no se han pronunciado oficialmente sobre ese cambio.

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