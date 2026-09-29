¿Celos? Bruno Mars habla de “recuperar” a Karol G tras verla bailar con Drake

En tono de broma, el cantante Bruno Mars publicó en Instagram que debe “recuperar” a Karol G, después de ver a la cantante bailando con Drake en su concierto de Houston, el pasado domingo.

El cantante canadiense subió al escenario del concierto de la cantante antioqueña para interpretar con ella Ahí, canción que alcanzó el puesto 44 del Billboard Hot 100 y encabezó la lista Hot Latin Songs en agosto. El rapero también cantó Janice STFU y One Dance. En este último tema, Karol G se acercó a él bailando, y el momento quedó registrado en miles de videos publicados por fanáticos en redes sociales.

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El lunes 28 de septiembre, el estadounidense Bruno Mars compartió una foto en la que aparece pensativo, mirando por la ventana de su avión privado. En el texto escribió: “Cuando ves a Drake bailando con tu ‘crush latina’ en 4K. Karol G, respóndeme lo antes posible”. Después añadió: “¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La recuperaré!”.