Estos son los capos de la extorsión que serían los primeros en llegar a los ‘buques cárcel’ de De la Espriella

La estrategia del Gobierno de Abelardo de la Espriella para impedir que los principales cabecillas de las organizaciones criminales continúen delinquiendo desde las cárceles comienza a tomar forma. De acuerdo con información conocida en exclusiva por El Tiempo entre los primeros presos que podrían ser trasladados a los llamados ‘buques cárcel’ están reconocidos capos de la extorsión de la Costa Caribe, el Meta, Santander y otras regiones del país.
Entre los nombres que aparecen en un borrador elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (IMPEC) están Digno Palomino y ‘Negro Ober’, dos de los delincuentes señalados por las autoridades de continuar ejerciendo influencia sobre estructuras criminales pese a encontrarse privados de la libertad.
A ellos se sumarían alias Marihuano y ‘Carnal’, relacionados con organizaciones ilegales en Santander; ‘Robincito’, señalado de mantener influencia sobre redes delincuenciales desde una prisión en Magdalena; y ‘Juanito’, identificado como uno de los responsables de las extorsiones que afectan al Meta.