Caen 27 presuntos integrantes de ‘Los Conejos’ que usaban a niños y chazas de dulces para vender droga en el centro de Medellín

Un total de 27 presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Conejos’ ya fueron judicializados por su presunta participación en el tráfico local de estupefacientes en la comuna 10, La Candelaria, en Medellín. Entre los procesados están quienes serían el cabecilla y los coordinadores de la organización.

La investigación, adelantada desde agosto de 2024 por un fiscal de la estructura de apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, permitió establecer que la organización habría dispuesto puntos de venta de estupefacientes en el Parque Bicentenario, en el barrio Boston, así como en inmediaciones de colegios, parques y teatros de la zona.

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Según las autoridades, ‘Los Conejos’ mantenían una actividad permanente de comercialización de estupefacientes, organizada en dos horarios de distribución.

En cada uno de estos turnos habrían participado entre ocho y diez integrantes, con funciones definidas dentro de la estructura.

La renta criminal estimada por las autoridades llegaría a $420 millones mensuales, producto de la venta local de drogas. Esa cifra equivaldría a más de $5.000 millones al año si se mantuviera durante 12 meses, aunque se trata de una estimación y no de ingresos establecidos judicialmente.

De acuerdo con información publicada previamente, su presencia se extendía también a sectores de las comunas 8, 10 y 13 de Medellín.