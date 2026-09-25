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Caen 27 presuntos integrantes de ‘Los Conejos’ que usaban a niños y chazas de dulces para vender droga en el centro de Medellín

La estructura, señalada de operar en el centro de Medellín, habría utilizado menores para actividades relacionadas con el expendio de droga. Las autoridades estiman que movía hasta $420 millones mensuales.

  • Cayó el cabecilla y los coordinadores de la organización. Foto: cortesía.
    Cayó el cabecilla y los coordinadores de la organización. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un total de 27 presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Conejos’ ya fueron judicializados por su presunta participación en el tráfico local de estupefacientes en la comuna 10, La Candelaria, en Medellín. Entre los procesados están quienes serían el cabecilla y los coordinadores de la organización.

La investigación, adelantada desde agosto de 2024 por un fiscal de la estructura de apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, permitió establecer que la organización habría dispuesto puntos de venta de estupefacientes en el Parque Bicentenario, en el barrio Boston, así como en inmediaciones de colegios, parques y teatros de la zona.

Entérese: Los Conejos provocaron gran incendio en el centro de Medellín para frustrar operativo: así se movía esta banda

Según las autoridades, ‘Los Conejos’ mantenían una actividad permanente de comercialización de estupefacientes, organizada en dos horarios de distribución.

En cada uno de estos turnos habrían participado entre ocho y diez integrantes, con funciones definidas dentro de la estructura.

La renta criminal estimada por las autoridades llegaría a $420 millones mensuales, producto de la venta local de drogas. Esa cifra equivaldría a más de $5.000 millones al año si se mantuviera durante 12 meses, aunque se trata de una estimación y no de ingresos establecidos judicialmente.

De acuerdo con información publicada previamente, su presencia se extendía también a sectores de las comunas 8, 10 y 13 de Medellín.

El uso de menores, una de las principales alertas

Uno de los elementos que más preocupa dentro de la investigación es la presunta instrumentalización de niños, niñas y adolescentes.

Según las autoridades, los menores habrían sido utilizados en actividades relacionadas con el expendio de estupefacientes y la vigilancia del entorno, una práctica que podría permitir que los adultos encargados de la organización reduzcan su exposición directa a estas actividades.

Por estos hechos, además del tráfico de estupefacientes y el concierto para delinquir, la Fiscalía imputó a los procesados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de suministro a menor y uso de menores para la comisión de delitos. También fue incluido el cohecho por dar u ofrecer.

Lea más: Golpe a ‘Los Conejos’: usaban menores para vender droga en Medellín y movían $420 millones al mes

Del Parque Bicentenario a los puntos de almacenamiento

El Parque Bicentenario aparece como uno de los principales escenarios relacionados con la operación de esta estructura.

En una investigación previa, las autoridades señalaron que integrantes de ‘Los Conejos’ utilizaban chazas de venta de dulces y lugares apartados para comercializar las sustancias, incluso a personas que transitaban por el sector y a menores que salían de instituciones educativas cercanas.

La investigación también relacionó a la estructura con un incendio ocurrido en mayo de este año en el barrio La Ladera. Según las autoridades, la conflagración habría sido provocada en una vivienda utilizada para almacenar estupefacientes, con el propósito de frustrar un allanamiento.

Sin embargo, el incendio se extendió consumió tres viviendas y tres vehículos y dejó 16 personas afectadas, principalmente por inhalación de humo.

¿Qué delitos les imputaron?

La Fiscalía imputó a los procesados, según su presunta responsabilidad individual, por concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, suministro a menor, uso de menores para la comisión de delitos y cohecho por dar u ofrecer.

Por decisión judicial, 22 fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y cinco con detención domiciliaria.

La investigación continuará para determinar las responsabilidades individuales de los procesados y establecer si existen otros integrantes o conexiones dentro de la estructura.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son ‘Los Conejos’ y en qué sector de Medellín operaban?
‘Los Conejos’ es una estructura delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes en la comuna 10 (La Candelaria), principalmente en el Parque Bicentenario, barrio Boston, inmediaciones de colegios, parques y teatros. También registran antecedentes en las comunas 8 y 13.
¿A cuánto ascendían los ingresos ilícitos de este grupo criminal?
Las autoridades estiman que la organización generaba una renta criminal de $420 millones de pesos mensuales (más de $5.000 millones al año) mediante la venta de drogas organizada en dos turnos diarios de distribución.
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