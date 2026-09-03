Los Conejos provocaron gran incendio en el centro de Medellín para frustrar operativo: así se movía esta banda

Un incendio, que se demoró más de un día para ser controlado, consumió tres viviendas y tres vehículos en el barrio La Ladera, en el oriente de Medellín. Lo relevante de esta conflagración, ocurrida el pasado 9 de mayo, es que se confirmó que no fue accidental, sino provocada por miembros de la banda Los Conejos y que se ocasionó para entorpecer un operativo policial.
Según explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, la emergencia se originó en una de las propiedades donde miembros de esta estructura, adscrita al Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Caicedo, almacenaban los estupefacientes para comercializarlos entre las personas que transitaban por el Parque Bicentenario, en el centro de Medellín.