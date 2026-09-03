¡Ojo! ChatGPT, Claude y Grok, los chatbots de inteligencia artificial más usados, reportan caída masiva este jueves

ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Grok de xAI no funcionan. El fallo que persiste a nivel mundial y desde este jueves en la mañana ha sido reportado por Downdetector, la plataforma en línea gratuita que muestra el estado en tiempo real de miles de servicios de internet.

Aunque ya ChatGPT confirmó que su servicio está experimentando problemas, las otras compañías aún no han hecho declaraciones sobre el daño.

Lea: Las IA complacientes como Chat GPT inducen delirios, según un modelo matemático del MIT