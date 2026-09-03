Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¡Ojo! ChatGPT, Claude y Grok, los chatbots de inteligencia artificial más usados, reportan caída masiva este jueves

Las principales compañías de inteligencia artificial han presentado problemas a nivel mundial este jueves. Aunque es normal que se presenten fallas ocasionales en el servicio, lo que no es común es que se presenten en todos los chatbots al mismo tiempo.

  • Una de las plataformas con fallas es ChatGPT de OpenAI. FOTO: Getty.
    Una de las plataformas con fallas es ChatGPT de OpenAI. FOTO: Getty.
El Colombiano
El Colombiano
hace 50 minutos
bookmark

ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Grok de xAI no funcionan. El fallo que persiste a nivel mundial y desde este jueves en la mañana ha sido reportado por Downdetector, la plataforma en línea gratuita que muestra el estado en tiempo real de miles de servicios de internet.

Aunque ya ChatGPT confirmó que su servicio está experimentando problemas, las otras compañías aún no han hecho declaraciones sobre el daño.

Lea: Las IA complacientes como Chat GPT inducen delirios, según un modelo matemático del MIT

*Noticia en desarrollo

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos