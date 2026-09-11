Caja negra de avión de Amazon Prime Air revela detalles de lo que ocurrió antes del accidente en Miami: cinco personas murieron

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) reveló nuevos datos sobre el accidente ocurrido el 6 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde un Boeing 767 operado por 21 Air para Amazon Prime Air, que cubría la ruta entre San Juan, Puerto Rico, y Miami, se salió de la pista y terminó incendiándose. El siniestro dejó cinco personas muertas y tres heridas. Según información conocida por CNN, la información fue obtenida de las grabadoras de vuelo recuperadas por los investigadores. El registrador de datos contiene aproximadamente 54 horas de información y más de 400 parámetros del avión, mientras que la grabadora de voz conserva más de dos horas de audio.

El piloto advirtió que el avión iba “demasiado rápido”

En ese sentido, los registros analizados por la NTSB indican que el avión tocó la pista a unas 158 millas náuticas por hora, equivalentes a cerca de 293 km/h. Durante esos momentos, uno de los pilotos manifestó preocupación por la velocidad y señaló que la aeronave iba “demasiado rápido”. La grabación también contiene otros comentarios relacionados con la velocidad, aunque la NTSB señaló que no se identificó una “respuesta verbal coherente” ante algunas de esas expresiones. Los datos muestran que el tren de aterrizaje derecho trasero y el delantero tocaron inicialmente la pista. El tren trasero izquierdo lo hizo aproximadamente nueve segundos después. Además, el sistema automatizado de advertencia de proximidad al terreno emitió alertas relacionadas con una velocidad de descenso excesiva.

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La maniobra registrada en los últimos segundos

Quince segundos antes de que terminara el registro, cuando el avión se desplazaba a unos 225 km/h, se liberaron los frenos de las ruedas y las palancas de potencia fueron llevadas al máximo. De acuerdo con la NTSB, esta secuencia es compatible con un intento de abortar el aterrizaje y volver a despegar. Sin embargo, unos cuatro segundos después, las palancas regresaron a la posición de ralentí y los frenos volvieron a aplicarse. Los registros disponibles no muestran indicios de que se hayan desplegado los spoilers o aerofrenos ni los reversores de empuje durante esa secuencia. Shin, integrante de la NTSB, señaló que todavía es necesario conocer la versión de los pilotos para establecer qué ocurrió con los controles del avión. “Lo que debemos hacer es hablar con la tripulación y obtener su versión para entender cómo manipularon los controles y así comprender mejor la situación”, dijo Shin el martes. “Las entrevistas con la tripulación nos ayudarán a aclarar algunos puntos [...] en cuanto a las acciones que pudieron haber realizado, pero que no verbalizaron. Y eso es algo que necesitamos comprender completamente antes de analizar lo que sucedió con las palancas de potencia en este caso”. La NTSB también advirtió que la información obtenida inmediatamente después de un accidente debe ser verificada antes de establecer conclusiones. “La información que recibimos horas o días después de un accidente suele ser errónea. Y nos lleva tiempo asegurarnos de que la información que proporcionamos sea correcta”, declaró a los periodistas el martes. “Están sucediendo muchas cosas y se está reuniendo mucha información que debemos validar... por lo que hacerlo requiere tiempo”.

Cinco personas murieron en el accidente

Tras salirse de la pista y golpear varios elementos del aeropuerto, el Boeing 767 se detuvo y se incendió. Cinco trabajadores que estaban en una camioneta de servicio murieron: Rolando Alemán León, de 55 años. Yoel Rodríguez Naranjo, de 53 años. Julio C. Pineda, de 75 años. Carlos Acosta Fajardo, de 53 años. Javierkys Reyes Quevedo, de 47 años. Otras tres personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas. El accidente también derivó en una demanda presentada por Yaraisi Santiso Morejón, viuda de Yoel Rodríguez Naranjo, contra los pilotos, Amazon Inc. y 21 Air LLC. La acción sostiene que “múltiples fallas simultáneas contribuyeron a la tragedia” y que se trató de una “tragedia previsible y evitable causada por negligencia”. Amazon informó que continuará colaborando con la NTSB y 21 Air mientras avanza la investigación. “Cooperaremos plenamente con ellos y apoyaremos a cualquier otra autoridad investigadora; asimismo, continuaremos coordinándonos con 21 Air, la compañía que operó el vuelo”. La investigación deberá establecer qué ocurrió durante los últimos segundos del aterrizaje y qué factores provocaron que el avión no pudiera completar la maniobra de forma segura. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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