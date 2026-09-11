Caja negra de avión de Amazon Prime Air revela detalles de lo que ocurrió antes del accidente en Miami: cinco personas murieron

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) reveló nuevos datos sobre el accidente ocurrido el 6 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde un Boeing 767 operado por 21 Air para Amazon Prime Air, que cubría la ruta entre San Juan, Puerto Rico, y Miami, se salió de la pista y terminó incendiándose. El siniestro dejó cinco personas muertas y tres heridas.
Según información conocida por CNN, la información fue obtenida de las grabadoras de vuelo recuperadas por los investigadores. El registrador de datos contiene aproximadamente 54 horas de información y más de 400 parámetros del avión, mientras que la grabadora de voz conserva más de dos horas de audio.