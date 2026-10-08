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Video | ¿Pasó la prueba? Camila Osorio puso a bailar a Aryna Sabalenka al ritmo de “Agua” de Maluma y Shakira

Las próximas paradas de Camila Osorio serán el abierto de Wuhan, Japón Open en Osaka, Toray Pan Pacific Open en Tokio y el Hong Kong Tenis Open.

  • La colombiana Camila Osorio y Aryna Sabalenka se midieron en el US Open con victoria para la bielorrusa. FOTO GETTY
    La colombiana Camila Osorio y Aryna Sabalenka se midieron en el US Open con victoria para la bielorrusa. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 30 minutos
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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 del mundo, se ha hecho viral en varias ocasiones por los videos que ha compartido de actividades cuando está fuera de la competencia, con otros jugadores como Novak Djokovic.

Ahora, un nuevo video ha causado todo tipo de reacciones, pero esta vez su compañera de aventura es la colombiana Camila Osorio, quien invitó a Sabalenka para enseñarle unos pasos de baile, al ritmo de “Agua” de Maluma y Shakira.

También le puede interesar: Camila Osorio dio la pelea, pero cayó ante Aryna Sabalenka en el US Open

El momento sirvió también para seguir afianzando la amistad entre las dos tenistas que este año ya se enfrentaron en el circuito de la WTA, en el US Open, donde la bielorrusa la derrotó con parciales de 3-6, 6-4 y 6-2. También se han encontrado y compartido espacios en medio de la disputa de algunos torneos como el Abierto de Wuhan, en el que actualmente, ambas se preparan para el inicio de la competencia.

Camila, luego de Wuhan, tendrá acción también en el Japón Open en Osaka, Toray Pan Pacific Open en Tokio y el Hong Kong Tenis Open, torneos con los cuales cerrará el año de competencias.

Vea también: Camila Osorio luchó hasta el final, pero Coco Gauff la eliminó del Masters 1000 de Beijing

En el balance de 2026, la colombiana suma 25 victorias y 20 derrotas, siendo el título Philippine Women’s Open (WTA 125) lo más destacado.

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También logró avanzar hasta la tercera ronda del Roland Garros, su mejor resultado histórico en este Grand Slam, mientras que en Wimbledon avanzó hasta la segunda ronda. Otro torneo en el que se destacó fue el Parma Ladies Open, en el que llegó hasta semifinal, mientras que en US Open fue eliminada en primera ronda, precisamente ante Aryna Sabalenka, con parciales de 3-6, 6-4 y 6-2.

https://www.youtube.com/shorts/abV4s3r6PB4

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué se hicieron virales Camila Osorio y Aryna Sabalenka?
Se hicieron virales por un video publicado en redes sociales donde Camila Osorio le enseña a bailar a Aryna Sabalenka al ritmo de la canción “Agua”, interpretada por Maluma y Shakira.
Ambas tenistas se encuentran en el Abierto de Wuhan (China), torneo en el que comparten espacios de preparación antes del inicio oficial de la competencia.
¿Cómo quedó el partido entre Camila Osorio y Aryna Sabalenka en el US Open?
Aryna Sabalenka derrotó a Camila Osorio en la primera ronda del US Open con un marcador de 3-6, 6-4 y 6-2.
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