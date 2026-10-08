¿Dejaría que la inteligencia artificial le organice sus vacaciones? Así está cambiando la forma de viajar

Hasta hace poco, organizar unas vacaciones era abrir 20 pestañas, comparar tarifas y cruzar los dedos. Hoy, buena parte de ese trabajo lo hace un asistente de inteligencia artificial (IA). Y el paso siguiente ya está en debate, que sea un agente de IA el que reserve el hotel, compre el tiquete y pague, en nombre del viajero.
De eso se habló en Malta, sede de la edición 26 de la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés). Allí, directivos de Google, Microsoft, Hilton, MSC y la agencia saudí Almosafer, junto con el ministro de Economía maltés, discutieron hasta dónde llegará la máquina y qué seguirá en manos de la gente.
Incluso, desde la apertura del evento, Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, afrimó: “La cuestión no es si la IA transformará nuestro mundo; ya lo está haciendo. La pregunta es: ¿qué tipo de futuro queremos crear?”.
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