Luis Díaz sorprendió a María Camila Osorio antes de su debut ante Sabalenka: este fue el regalo que le envió

Antes de enfrentar este lunes a la bielorrusa Aryna Sabalenka, María Camila Osorio recibió un regalo especial que lució durante su entrenamiento en Flushing Meadows, de cara a su estreno en el US Open, cuarto y último torneo de Grand Slam de la temporada de tenis.
El futbolista Luis Díaz le envió no solo un mensaje a la jugadora cucuteña, sino también una camiseta del Bayern Múnich, equipo en el que el guajiro es una de sus figuras.
Un año antes, Camila había utilizado una prenda del futbolista antes de su debut en la edición 2025 de este mismo torneo.
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Meses después, Osorio ganó el WTA 125 de Manila. Como reconocimiento a su logro, Díaz le envió una camiseta oficial del Bayern, firmada, y además le deseó “mucha suerte” en el torneo estadounidense.
Con su fina sonrisa, Osorio, número 58 del ranking mundial, señaló que Díaz “era increíble” y, en inglés, prosiguió: “Ahora estoy súper motivada para ir a la cancha y ganar mi partido, ¿por qué no?”.