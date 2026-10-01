¡Se acaba el carrusel de ‘peros’! Desde este 1 de octubre, salir de un operador de celular será más fácil

Desde este 1 de octubre, los usuarios de servicios móviles en Colombia tienen nuevas reglas para cancelar sus contratos. Los operadores ya no podrán enviarlos de un canal a otro, exigir trámites adicionales ni aprovechar el proceso de terminación para ofrecer promociones con el objetivo de evitar que se vayan.
La medida fue establecida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y busca separar la gestión comercial del derecho que tienen los usuarios a terminar un contrato.
En otras palabras, si una persona ya tomó la decisión de cancelar su servicio, el operador deberá permitirle hacerlo sin convertir el trámite en una carrera de obstáculos.