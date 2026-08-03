¿Fin a las llamadas spam en Colombia? Medida de la CRC obligará a operadores a proteger de estafas a sus clientes

Las reclamaciones por estafas asociadas a llamadas y mensajes superan los 252 millones de pesos diarios en Colombia, y entre 2022 y 2024 el valor reclamado por ese tipo de delitos se triplicó.
Frente a esto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió la Resolución CRC 8308 de 2026, que obliga a los operadores móviles a identificar llamadas sospechosas en tiempo real, marcar las llamadas comerciales, bloquear números irregulares y verificar los mensajes enviados por empresas antes de que lleguen a los usuarios.