¿Fin a las llamadas spam en Colombia? Medida de la CRC obligará a operadores a proteger de estafas a sus clientes

Las reclamaciones por estafas asociadas a llamadas y mensajes superan los 252 millones de pesos diarios en Colombia, y entre 2022 y 2024 el valor reclamado por ese tipo de delitos se triplicó. Frente a esto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió la Resolución CRC 8308 de 2026, que obliga a los operadores móviles a identificar llamadas sospechosas en tiempo real, marcar las llamadas comerciales, bloquear números irregulares y verificar los mensajes enviados por empresas antes de que lleguen a los usuarios.

Sin embargo, las medidas no entrarán en vigor de manera inmediata. Su implementación será gradual durante los próximos meses, pero cuando estén activas cambiarán la forma en que millones de colombianos interactúan con su teléfono antes de contestar una llamada o responder un mensaje.

Alertas en pantalla y otras medidas

El cambio más visible será una advertencia que aparecerá directamente en la pantalla del celular cuando el operador detecte comportamientos atípicos en una llamada entrante. El mensaje será: “Alerta de llamada sospechosa”. La CRC explicó que esta señal puede activarse cuando una misma línea realiza numerosas llamadas cortas y repetitivas en un periodo muy corto, un patrón frecuente en campañas de fraude telefónico. La entidad aclaró que la alerta no confirma que la llamada sea un fraude, sino que funciona como señal preventiva. Si una persona recibe una llamada de un supuesto banco y en la pantalla aparece esa advertencia, lo recomendable es colgar y comunicarse directamente con la entidad a través de sus canales oficiales antes de entregar claves, códigos o datos personales. Además, las empresas que realicen campañas comerciales deberán registrar previamente los números desde los cuales llaman. Cuando un usuario reciba una llamada proveniente de esas líneas, el celular mostrará la etiqueta “Llamada con fines publicitarios”, de modo que antes de contestar sabrá que se trata de una comunicación comercial y podrá decidir si la atiende o no. Por otro lado, la resolución ordena también bloquear llamadas originadas desde números que no hayan sido asignados oficialmente o que solo estén habilitados para recibir comunicaciones. Un número destinado exclusivamente a atención al cliente, por ejemplo, ya no podrá usarse para realizar llamadas salientes. Más adelante, una vez la CRC defina las condiciones técnicas, también serán bloqueadas las llamadas internacionales que intenten hacerse pasar por números colombianos, modalidad frecuente para generar confianza entre las víctimas. La medida no afectará a quienes usen el servicio de roaming internacional de manera legítima.

Mensajes de bancos y empresas

Los cambios llegan también a los mensajes de texto de bancos, comercios, plataformas digitales y entidades públicas. Estos deberán permitir identificar quién envía el mensaje, cómo fue enviado y qué tipo de comunicación corresponde. El remitente tendrá que estar registrado, usar códigos cortos autorizados y emplear formatos previamente aprobados. Cuando una persona reciba un código de verificación de su banco, podrá comprobar que realmente fue enviado por la entidad y no por un estafador. Una vez termine el período de transición, los mensajes cuyo origen no pueda verificarse no serán entregados. Lea también: Teléfonos Android ahora detectan llamadas de estafa con IA: así funciona la nueva herramienta Se espera que en tres meses comience la identificación de llamadas sospechosas y publicitarias, y el bloqueo de números irregulares. En seis meses iniciará el monitoreo de mensajes masivos y entrará en funcionamiento el micrositio pedagógico de la CRC. Más adelante, en unos doce meses, operará el sistema de verificación de mensajes empresariales. Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC, advirtió que ninguna herramienta reemplaza la precaución del usuario: “Si una comunicación pide datos, códigos o dinero, o invita a abrir un enlace, no responda ni actúe bajo presión. Contacte directamente a la empresa o entidad por sus canales oficiales”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes: