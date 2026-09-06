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Un colombiano necesita trabajar 98 días para comprarse un iPhone 17 Pro

Luxemburgo y Suiza lideran el ranking mundial de países donde menos días de trabajo se necesitan para comprar un iPhone 17 Pro: apenas tres jornadas.

  • Luxemburgo y Suiza encabezan el ranking de países donde se necesitan menos días para comprar este teléfono, con apenas tres jornadas de trabajo. FOTO: Apple.
    Luxemburgo y Suiza encabezan el ranking de países donde se necesitan menos días para comprar este teléfono, con apenas tres jornadas de trabajo. FOTO: Apple.
Diario La República
hace 2 horas
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El precio de un iPhone 17 Pro supone un esfuerzo económico muy distinto para los trabajadores según el país. Mientras en Luxemburgo y Suiza se necesitan apenas tres días de salario para comprar el dispositivo, en Colombia hacen falta 98 jornadas laborales, una de las cifras más altas del ranking.

La comparación, elaborada a partir de datos de salarios recopilados por Deutsche Bank y difundida por Visual Capitalist, muestra cuántos días de trabajo necesita una persona en distintos países para alcanzar el valor de un iPhone 17 Pro. Los resultados evidencian las diferencias de ingreso entre los mercados analizados.

Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega aparecen con cuatro días de trabajo, mientras Australia, Austria, Finlandia, Irlanda, Alemania y Canadá requieren cinco jornadas.

Siga leyendo: Las 10 lecciones de liderazgo que Tim Cook deja tras casi 15 años al frente de Apple

InfogrÃ¡fico
Un colombiano necesita trabajar 98 días para comprarse un iPhone 17 Pro

En Europa, Francia y Suecia registran seis días, mientras Reino Unido y Nueva Zelanda necesitan siete. Singapur, Italia y Emiratos Árabes Unidos aparecen con ocho jornadas y España, con nueve. La cifra aumenta progresivamente hasta llegar a 12 días en Chequia, 17 en Polonia y 24 en Portugal.

Entre los países latinoamericanos incluidos en el listado, Chile presenta la menor cantidad de jornadas necesarias para comprar el iPhone 17 Pro, con 32 días. Le siguen Brasil, con 77, y Colombia, con 98. En otras palabras, un trabajador colombiano necesita 66 días más que uno chileno y 21 más que uno brasileño para alcanzar el valor del mismo teléfono.

La diferencia también es significativa frente a otros mercados emergentes. Turquía registra 89 días de trabajo, mientras Vietnam requiere 99 y Filipinas, 101. Malasia y Tailandia presentan cifras más bajas, con 45 y 61 días, respectivamente.

India ocupa el extremo superior del listado, con 160 jornadas de trabajo necesarias para comprar el dispositivo. Esto significa que un trabajador de ese país necesita 157 días más que uno de Luxemburgo o Suiza para adquirir el mismo iPhone 17 Pro.

La comparación toma como referencia los salarios promedio de distintos mercados y permite dimensionar cuánto representa la compra de un producto de alta gama frente a los ingresos laborales.

En los países con mayores remuneraciones, el dispositivo puede adquirirse con pocos días de trabajo, mientras que en mercados con salarios más bajos puede representar varios meses de ingresos.

Puede conocer: Estas son las horas que debe trabajar para comprar un iPhone 17, según el país en el que viva

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