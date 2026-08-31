El famoso cantante Lionel Richie fue ingresado a UCI tras un concierto en Estados Unidos: esto se sabe

En una unidad de cuidados intensivos en St. Louis, Misurí, terminó la más reciente presentación de Lionel Richie. La estadía del artista en el centro asistencial se confirmó este lunes 31 de agosto y responde a medidas preventivas impulsadas por el propio músico y su equipo de salud.

El cantante y compositor estadounidense fue ingresado de urgencia a este servicio médico tras concluir el concierto que ofreció en dicha ciudad el pasado sábado 29 de agosto, según reportó el medio especializado TMZ.

“Nos han dicho que Lionel está siendo precavido y que los médicos están investigando una posible deshidratación leve; según nuestras fuentes, espera recibir el alta el martes”, detalló la publicación de TMZ sobre el estado actual del intérprete de 77 años. El deterioro físico de Richie comenzó a hacerse evidente antes de que finalizara su show en Misuri.

Según testigos del concierto citados por TMZ, el cantante presentó algunas dificultades hacia el final del espectáculo y pidió a su equipo una silla mientras interpretaba su última canción, “All Night Long”, para poder sentarse y concluir la presentación.

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