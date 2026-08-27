Así capturaron a presunto implicado en crimen de empresario arrocero en Bogotá

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Leonel Enrique Llanos Paternina, uno de los presuntos implicados en el asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, en el sector de La Cabrera, en Bogotá. Los hechos se presentaron el pasado 11 de febrero.
Aponte era propietario de Arroz Sonora, una de las compañías más reconocidas del mercado nacional, con operaciones en Tolima y Casanare.
La empresa hace parte del Grupo Aponte, que adquirió la totalidad de la arrocera en 1993 y desde entonces impulsó un proceso de expansión y modernización que la consolidó como uno de los jugadores relevantes del sector.
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