Así capturaron a presunto implicado en crimen de empresario arrocero en Bogotá

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Leonel Enrique Llanos Paternina, uno de los presuntos implicados en el asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, en el sector de La Cabrera, en Bogotá. Los hechos se presentaron el pasado 11 de febrero. Aponte era propietario de Arroz Sonora, una de las compañías más reconocidas del mercado nacional, con operaciones en Tolima y Casanare. La empresa hace parte del Grupo Aponte, que adquirió la totalidad de la arrocera en 1993 y desde entonces impulsó un proceso de expansión y modernización que la consolidó como uno de los jugadores relevantes del sector. Le puede interesar: Hermano del escolta asesinado en la calle 85 rompe el silencio: “Se nos hace muy extraño todo esto”

La captura

Entonces, ¿cómo fue la captura del presunto implicado, que aparece casi siete meses después? Esta se presentó en una acción conjunta entre la Policía y la Fiscalía en Meta. El procedimiento de captura de Llanos Paternina fue legalizado y, por eso, la Fiscalía le imputará los delitos de homicidio agravado; y tráfico, porte o tenencia, de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Según indicó el ente acusador, los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Leonel Llanos sería el encargado “de realizar actividades previas de seguimiento, vigilancia y coordinación logística, y a bordo de una motocicleta recorrer el lugar en el que se perpetró el crimen”. Conozca: ¿Quién era Gustavo Aponte? El empresario arrocero asesinado en Bogotá

¿Por qué la Fiscalía afirma que los sicarios atacaron a la víctima equivocada?

Los asesinos le habrían disparado a alguien que no estaban buscando. Según las pruebas, “el homicidio estaría dirigido a otro ciudadano; sin embargo, en el momento de su ejecución se ejecutó contra la víctima equivocada”. La cosa no termina ahí. En el curso de la investigación, la Fiscalía mencionó que otro hombre vinculado al crimen del arrocero y su escolta, y que habría facilitado la huida del sicario, fue asesinado el pasado 30 de mayo en Tibiritá (Cundinamarca). El señalado responsable de ese crimen, identificado como Onori José Yabier Medoza Viña, fue judicializado y permanece en un centro carcelario. Por ahora, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

La hipótesis del error: ¿a quién buscaban realmente los sicarios?

La hipótesis de la confusión no es nueva, la Fiscalía viene manejando desde marzo. Según contó Semana en ese entonces, el ente acusador habría conocido que el crimen no fue un ataque directo contra Aponte, sino una confusión de identidad en medio de una guerra silenciosa entre clanes esmeralderos. Las pesquisas indicaron que los sicarios buscaban a un reconocido comerciante de esmeraldas que frecuentaba el mismo gimnasio y guardaba un notable parecido con la víctima. A diferencia de Aponte, el esmeraldero —cuya identidad se mantiene bajo reserva por seguridad— contaba con un esquema de protección permanente. Aunque inicialmente se consideró la extorsión como móvil, el análisis de testimonios y registros técnicos ha fortalecido la tesis del “error de objetivo”, que se reiteró hoy con esta captura. Esto se enmarca en un contexto de violencia sistemática en el sector de las esmeraldas, donde ataques planeados han marcado un patrón de homicidios en la capital. Conozca: Británico resultó herido durante intento de hurto en La 70, Medellín: capturaron a uno de los presuntos responsables

Violencia en el gremio esmeraldero: otros ataques recientes en Bogotá

Uno de esos ocurrió recientemente, el 21 de agosto, cuando Edilson Castro Castellanos murió a manos de sicarios en Usaquén, Bogotá, a sus 46 años. En cuanto al crimen contra Castro Castellanos, las autoridades han revelado pocos detalles. Se sabe que ocurrió a las 8:30 p. m. mientras el esmeraldero se movilizaba en un Mercedes Benz 230E, modelo 87, por las calles del barrio San Antonio Occidental, uno de los más prestigiosos del norte de la capital. El hombre era reconocido por ser uno de los esmeralderos más importantes de la región, y su asesinato; se reitera, no parece un hecho aislado: más de 11 empresarios del gremio han tenido el mismo destino desde 2021. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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