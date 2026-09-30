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Sorprendieron en Medellín a dos hombres con camuflados de las Farc y cinco canecas repletas de explosivos

Las autoridades realizaron un operativo en contra de una agrupación señalada de abastecer de armas y explosivos a las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en Antioquia.

  • Los dos hombres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad de Medellín
    Los dos hombres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad de Medellín
El Colombiano
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hace 47 minutos
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En una redada sorpresa, las autoridades capturaron a dos hombres señalados de pertenecer a una agrupación dedicada a abastecer de explosivos, armas y uniformes a las disidencias de las Farc desde Medellín.

El golpe ocurrió en el corregimiento de San Cristóbal, hasta donde agentes de la Policía y la Fiscalía llegaron para hacer un registro.

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Según explicó la Secretaría de Seguridad de Medellín, el operativo fue posible gracias a una investigación que ya venía adelantando la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las primeras informaciones, dicha estructura tendría lazos con grupos armados con presencia en las subregiones del Occidente y el Norte de Antioquia y estaría especializada en la consecución y abastecimiento de armas, municiones, explosivos y material de intendencia.

Además de equipar a las disidencias, especialmente al Frente 36, las pesquisas oficiales apuntan a que la agrupación también tendría vínculos con el Clan del Golfo.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, explicó que el operativo tenía precisamente el objetivo de golpear la cadena de suministro de esas agrupaciones.

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El funcionario precisó que dentro del material incautado se destacan cinco contenedores con material explosivo a base de nitrato de amonio, camuflados con insignias de las Farc, una mira telescópica, 79 cartuchos de diferentes calibres, proveedores para fusil, dos celulares y múltiples elementos de intendencia militar.

“En Medellín no vamos a permitir que nuestro territorio sea utilizado como punto de almacenamiento, abastecimiento o tránsito de armas y explosivos para fortalecer estructuras criminales”, dijo el funcionario.

Las autoridades señalaron que las dos personas detenidas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y podrían ser llevadas ante un juez para responder por delitos como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y utilización ilegal de uniformes o insignias.

De igual forma, la Secretaría de Seguridad advirtió que se continuará profundizando en la investigación para rastrear el origen del material incautado y avanzar con los trabajos de desmantelamiento de esa cadena de abastecimiento para grupos ilegales.

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué sector de Medellín funcionaba este centro de acopio ilegal?
El operativo y las capturas se llevaron a cabo en el corregimiento de San Cristóbal. En esta zona rural de la ciudad, los agentes de la Policía y la Fiscalía ubicaron el punto que la red utilizaba para ocultar el material bélico.
¿A cuáles frentes criminales iban dirigidos los explosivos y los uniformes?
El arsenal y la intendencia tenían como destino específico el Frente 36 de las disidencias de las Farc y las estructuras del Clan del Golfo. Según las autoridades, este material buscaba abastecer los brazos armados de estos grupos que operan en las subregiones del Occidente y el Norte de Antioquia.
¿Qué sustancia química contenían las cinco canecas decomisadas por la Policía?
Los contenedores estaban repletos de un material explosivo fabricado a base de nitrato de amonio. Además de este químico, el inventario incautado incluyó una mira telescópica, proveedores para fusil, 79 cartuchos de distintos calibres, dos celulares y uniformes con insignias guerrilleras.
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