Tour Colombia 2027: Antioquia toma ventaja para recibir el regreso de la carrera

¿Qué significa que en el país se vuelva a realizar el Tour Colombia? El fervor por volver a ver ciclismo de alto nivel en territorio nacional renace luego de conocerse que el Tour Colombia, carrera que hace parte del UCI America Tour bajo la denominación 2.1, se reactivará en 2027 después de tres años de ausencia.
La quinta edición de la competencia se disputará del 26 al 31 de enero de 2027, según confirmó Rubén Darío Galeano Berdugo, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Antioquia, por ahora, lleva la delantera entre las regiones interesadas en recibir nuevamente el evento.
“Desde ya estamos trabajando muy duro para lograr hacer la carrera con recursos propios, de los privados y buscando también que el Gobierno departamental y nacional nos apoye. Pero ya estamos en la aventura de volver a recuperarla y no dejarla perder, que se mantenga en el tiempo, que sea un evento rentable”, dijo Galeano.
El dirigente también destacó la alianza que se viene construyendo con México, país que tendrá su primera carrera categoría 2.1 entre el 19 y el 23 de enero.
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“Tenemos una gran alianza con México, que hará su primera versión 2.1. Entonces vamos a tratar de halar esos equipos WorldTour para que estén en Colombia, para que haya esa coordinación de hacer una buena inversión, unos buenos puntos para el WorldTour y que inicien su temporada en el continente americano”, explicó.
Galeano considera que el regreso del Tour Colombia resulta atractivo no solo por la posibilidad de contar con grandes figuras del lote internacional, sino también por la oportunidad de mostrar a los corredores nacionales ante los equipos de la máxima categoría.
“Además, porque se busca seguir sacando esa cantera que tiene Colombia y mostrársela a esos equipos WorldTour para que engrosen sus filas”, agregó.