En exclusivo sector de Miami capturaron a odontólogo gringo señalado de explotar sexualmente de menores de edad en Medellín

Un nuevo golpe contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes lograron las autoridades en las últimas horas. Miembros de la Policía Nacional de Colombia, en articulación con la agencia HSI (siglas en inglés de Investigaciones de Seguridad Nacional), capturaron en Miami, Florida, en los Estados Unidos, a un hombre identificado como Ally Correa y señalado de cometer estos delitos en Medellín.

Le puede interesar: Los chats con los que reclutan menores de edad para redes de explotación sexual en Medellín: “Para atender ejecutivos y extranjeros”

De acuerdo con el reporte oficial, se trata de un ciudadano estadounidense, quien era odontólogo y que, presuntamente, viajaba desde su país hacia la capital antioqueña para concretar encuentros sexuales con menores de edad en apartamentos alquilados.

Según la Policía Nacional, se pudo establecer que el extranjero hizo por lo menos 15 ingresos a Colombia para este fin: al parecer, contactaba a las víctimas por medio de las redes sociales y a cambio de abusar sexualmente de ellas les ofrecía dádivas. En total, en medio de la investigación que adelantan las autoridades, se ha logrado establecer la presunta responsabilidad de este hombre en la explotación sexual comercial de cinco víctimas colombianas entre los 13 y los 15 años, en hechos ocurridos entre 2023 y 2024.